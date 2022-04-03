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Sri Lanka’da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi
Sri Lanka’da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi
Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka’da olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellendi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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Sri Lanka'nın çoğu yerinde internet kullanıcıları, Youtube, Twitter, Facebook, WhatsApp ve diğer bazı sosyal medya sitelerine gece yarısından beri erişemiyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülke genelinde değişiklik yapılmadığı takdirde yasağın yarın saat 06.00’da sona ermesi bekleniyor. Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından gösteriler başlamıştı.
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sri lanka, elektrik, sosyal medya

Sri Lanka’da olası gösterilere karşı sosyal medya platformlarına erişim engellendi

09:53 03.04.2022 (güncellendi: 09:55 03.04.2022)
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTESri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka’da olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellendi.
Sri Lanka'nın çoğu yerinde internet kullanıcıları, Youtube, Twitter, Facebook, WhatsApp ve diğer bazı sosyal medya sitelerine gece yarısından beri erişemiyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülke genelinde değişiklik yapılmadığı takdirde yasağın yarın saat 06.00’da sona ermesi bekleniyor.
Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından gösteriler başlamıştı.
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