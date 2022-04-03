https://tr.sputniknews.com/20220403/taliban-hashas-ekimini-yasakladi-1055276600.html

Taliban haşhaş ekimini yasakladı

Taliban haşhaş ekimini yasakladı

Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı. Taliban öncesinde de geçerli olan yasaklar fiilen uygulanmıyordu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T12:02+0300

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2022-04-03T12:05+0300

dünya

afganistan

taliban

uyuşturucu

haşhaş

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Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını duyurdu.Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak. Öte yandan Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminde de alkol kullanımı resmi olarak yasak olsa da ülkenin her yerinde gizli olarak satışı yapılıyordu. Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.

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afganistan, taliban, uyuşturucu, haşhaş