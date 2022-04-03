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https://tr.sputniknews.com/20220403/taliban-hashas-ekimini-yasakladi-1055276600.html
Taliban haşhaş ekimini yasakladı
Taliban haşhaş ekimini yasakladı
Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı. Taliban öncesinde de geçerli olan yasaklar fiilen uygulanmıyordu. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T12:02+0300
2022-04-03T12:05+0300
dünya
afganistan
taliban
uyuşturucu
haşhaş
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Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını duyurdu.Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak. Öte yandan Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminde de alkol kullanımı resmi olarak yasak olsa da ülkenin her yerinde gizli olarak satışı yapılıyordu. Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.
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afganistan, taliban, uyuşturucu, haşhaş

Taliban haşhaş ekimini yasakladı

12:02 03.04.2022 (güncellendi: 12:05 03.04.2022)
© AFP 2022 / JAVED TANVEERAfganistan- Haşhaş
Afganistan- Haşhaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / JAVED TANVEER
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Taliban uyuşturucu ile sarhoşluk veren tüm maddelerin üretim ve tüketimini yasakladı. Taliban öncesinde de geçerli olan yasaklar fiilen uygulanmıyordu.
Afganistan'da Taliban yönetimi, lider Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi sarhoş edici maddelerin kullanımı, ticareti ve her türlü uyuşturucu madde üreten fabrikaların yasaklandığını, bu kararı ihlal eden herkesin yargılanacağı ve cezalandırılacağını duyurdu.
Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.
Öte yandan Taliban öncesi Eşref Gani yönetiminde de alkol kullanımı resmi olarak yasak olsa da ülkenin her yerinde gizli olarak satışı yapılıyordu.
Afganistan, dünyada yasa dışı yollarla uyuşturucu madde elde edilen haşhaş ve kenevir gibi bitkilerin en fazla üretildiği ve ihraç edildiği ülkelerin başında geliyor.
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