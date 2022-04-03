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TEM otoyolunda TIR sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi
TEM otoyolunda TIR sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi
TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara-İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren TIR sürücüsü geri manevra yapmasına yardımcı olan babasını ezdi. Sürücünün... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T09:51+0300
2022-04-03T09:56+0300
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Kaza, 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan 45 yaşındaki Miktat Erdoğan'ın kullandığı TIR, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı. Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi.Bu sırada yanında bulunan 69 yaşındaki baba Niyazi Erdoğan, geri manevra yapmasına yardımcı olmak için TIR'ın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce TIR'dan inerek babasının araca binmesini bekledi. Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.Niyazi Erdoğan'ın düşerek TIR'ın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/tem-otoyolunda-kazaya-neden-olan-alkollu-surucuye-dayak-1048605590.html
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tır şöförü, ezme , tem otoyolu

TEM otoyolunda TIR sürücüsü geri manevra yaptıran babasını ezdi

09:51 03.04.2022 (güncellendi: 09:56 03.04.2022)
© DHATEM'de babasını ezen TIR sürücüsü
TEM'de babasını ezen TIR sürücüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara-İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren TIR sürücüsü geri manevra yapmasına yardımcı olan babasını ezdi. Sürücünün babası olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan 45 yaşındaki Miktat Erdoğan'ın kullandığı TIR, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı. Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi.
Bu sırada yanında bulunan 69 yaşındaki baba Niyazi Erdoğan, geri manevra yapmasına yardımcı olmak için TIR'ın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce TIR'dan inerek babasının araca binmesini bekledi. Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.
Niyazi Erdoğan'ın düşerek TIR'ın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.
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