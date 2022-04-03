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https://tr.sputniknews.com/20220403/teskten-gida-sektorundeki-esnafa-dijitallesme-egitimleri-esnafin-tabelasi-internette-de-yanacak-1055276471.html
TESK'ten gıda sektöründeki esnafa dijitalleşme eğitimleri: 'Esnafın tabelası internette de yanacak'
TESK'ten gıda sektöründeki esnafa dijitalleşme eğitimleri: 'Esnafın tabelası internette de yanacak'
TESK ve ‘Google.org’ iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması, Antalya'da başlayacak. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T11:56+0300
2022-04-03T12:02+0300
lokanta
türkiye
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
dijital
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, projenin esnaf için önemine işaret etti.Saha uygulaması Antalya'nın Kepez ilçesinde başlayacak proje kapsamında eğitim tırı hazırlandığına dikkati çeken Palandöken, eğitim tırında ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ eğitimlerinin verileceğini bildirdi.Eğitimlerle lokantacı esnafının pratik bilgiler öğreneceğini vurgulayan Palandöken, "Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar, çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansını da yakalamış olacak. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak" ifadelerini kullandı.Palandöken, söz konusu projeyle restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve dışı eğitim programı da tasarlandığını aktardı.Projenin Şubat 2021'de başladığını ve aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
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lokanta, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), dijital

TESK'ten gıda sektöründeki esnafa dijitalleşme eğitimleri: 'Esnafın tabelası internette de yanacak'

11:56 03.04.2022 (güncellendi: 12:02 03.04.2022)
© AA / Şebnem CoşkunLokanta, esnaf, yemek
Lokanta, esnaf, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© AA / Şebnem Coşkun
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TESK ve ‘Google.org’ iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması, Antalya'da başlayacak.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, projenin esnaf için önemine işaret etti.
Saha uygulaması Antalya'nın Kepez ilçesinde başlayacak proje kapsamında eğitim tırı hazırlandığına dikkati çeken Palandöken, eğitim tırında ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ eğitimlerinin verileceğini bildirdi.
Eğitimlerle lokantacı esnafının pratik bilgiler öğreneceğini vurgulayan Palandöken, "Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar, çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansını da yakalamış olacak. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak" ifadelerini kullandı.
Palandöken, söz konusu projeyle restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve dışı eğitim programı da tasarlandığını aktardı.
Projenin Şubat 2021'de başladığını ve aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Gıda sektöründe çalışan esnafın dijital yeteneklerini artırmayı amaçlayan projede, salgın gibi olağanüstü durumlarda iş potansiyellerinin korunması ve gelirlerin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında hazırlanan eğitim tırı, 20 ilde gezecek ve her ilde eğitim yaparak, projenin bilinirliğini artıracak. Salgınla değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi."
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