https://tr.sputniknews.com/20220403/teskten-gida-sektorundeki-esnafa-dijitallesme-egitimleri-esnafin-tabelasi-internette-de-yanacak-1055276471.html

TESK'ten gıda sektöründeki esnafa dijitalleşme eğitimleri: 'Esnafın tabelası internette de yanacak'

TESK'ten gıda sektöründeki esnafa dijitalleşme eğitimleri: 'Esnafın tabelası internette de yanacak'

TESK ve ‘Google.org’ iş birliği ile geçen yıl hayata geçirilen ‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması, Antalya'da başlayacak. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T11:56+0300

2022-04-03T11:56+0300

2022-04-03T12:02+0300

lokanta

türkiye

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

dijital

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, projenin esnaf için önemine işaret etti.Saha uygulaması Antalya'nın Kepez ilçesinde başlayacak proje kapsamında eğitim tırı hazırlandığına dikkati çeken Palandöken, eğitim tırında ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ eğitimlerinin verileceğini bildirdi.Eğitimlerle lokantacı esnafının pratik bilgiler öğreneceğini vurgulayan Palandöken, "Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar, çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansını da yakalamış olacak. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak" ifadelerini kullandı.Palandöken, söz konusu projeyle restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrim içi ve dışı eğitim programı da tasarlandığını aktardı.Projenin Şubat 2021'de başladığını ve aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

türkiye

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lokanta, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), dijital