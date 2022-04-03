https://tr.sputniknews.com/20220403/toplu-ulasimda-yeni-uygulama-tum-turkiyede-gecerli-tek-kart-donemi-basliyor-1055279816.html
Toplu ulaşımda yeni uygulama: Tüm Türkiye'de geçerli 'tek kart' dönemi başlıyor
Toplu ulaşımda yeni uygulama: Tüm Türkiye'de geçerli 'tek kart' dönemi başlıyor
Toplu ulaşımda tek kart uygulamasına geçilmesini öngören Türkiye Kart Projesi’nin ilk testleri haziranda Konya’da yapılacak. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T14:45+0300
2022-04-03T14:45+0300
2022-04-03T15:00+0300
toplu taşıma
türkiye
türkiye kart
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sistemin hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabileceğini kaydetti. Pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanılmaya başlanacağını açıklayan Bakanlık, Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını bildirdi.Milliyet’in aktardığına göre, Konya ve Trabzon'dan bazı vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak toplu ulaşımda ‘tek kart’ uygulamasına geçilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu da, bu konuda daha önce başlatılan ‘TRKart Projesi’nde gelinen aşamaya ilişkin bakanlıktan bilgi istedi.Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, 'Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi' ve 'Mahsuplaşma merkezi kurulması' için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, "Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.Marmaray'ı kapsıyorRaporda, teknik altyapı süreçleri, idari ve yasal düzenlemelerin tamamlanması sonrasında pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı belirtildi. İlk testin haziran ayında Konya'da yapılacağı kaydedilen raporda, "Kernel geliştirmeleri tamamlanmış olup, PTT tarafından yapılacak geliştirmelerin Mayıs 2022'de tamamlanması ve Haziran 2022'de testlere başlanması hedeflenmektedir" denildi.İstanbul'un trafik sorununu çözmek için devreye sokulan Gayrettepe Metro ve Marmaray hatlarında da TRKart uygulamasına başlanacağı belirtilen raporda, "Ağustos 2022'de çalışmaların tamamlanarak test çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211010/turkiye-kart-toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-hazirligi-1049686888.html
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toplu taşıma, türkiye kart, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Toplu ulaşımda yeni uygulama: Tüm Türkiye'de geçerli 'tek kart' dönemi başlıyor
14:45 03.04.2022 (güncellendi: 15:00 03.04.2022) Abone ol
Toplu ulaşımda tek kart uygulamasına geçilmesini öngören Türkiye Kart Projesi’nin ilk testleri haziranda Konya’da yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sistemin hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabileceğini kaydetti. Pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanılmaya başlanacağını açıklayan Bakanlık, Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını bildirdi.
Milliyet’in aktardığına göre, Konya ve Trabzon'dan bazı vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak toplu ulaşımda ‘tek kart’ uygulamasına geçilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu da, bu konuda daha önce başlatılan ‘TRKart Projesi’nde gelinen aşamaya ilişkin bakanlıktan bilgi istedi.
Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, 'Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi' ve 'Mahsuplaşma merkezi kurulması' için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, "Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
Marmaray'ı kapsıyor
Raporda, teknik altyapı süreçleri, idari ve yasal düzenlemelerin tamamlanması sonrasında pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı belirtildi. İlk testin haziran ayında Konya'da yapılacağı kaydedilen raporda, "Kernel geliştirmeleri tamamlanmış olup, PTT tarafından yapılacak geliştirmelerin Mayıs 2022'de tamamlanması ve Haziran 2022'de testlere başlanması hedeflenmektedir" denildi.
İstanbul'un trafik sorununu çözmek için devreye sokulan Gayrettepe Metro ve Marmaray hatlarında da TRKart uygulamasına başlanacağı belirtilen raporda, "Ağustos 2022'de çalışmaların tamamlanarak test çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.