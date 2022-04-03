https://tr.sputniknews.com/20220403/tpaoya-adiyamanda-petrol-isletme-ruhsati-1055274939.html
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T10:51+0300
2022-04-03T10:51+0300
2022-04-03T10:51+0300
ekonomi
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
adıyaman
petrol
resmi gazete
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), adıyaman, petrol, resmi gazete
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.