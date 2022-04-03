https://tr.sputniknews.com/20220403/tpaoya-adiyamanda-petrol-isletme-ruhsati-1055274939.html

TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı

TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T10:51+0300

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ekonomi

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

adıyaman

petrol

resmi gazete

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), adıyaman, petrol, resmi gazete