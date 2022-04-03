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Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu
Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu
Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T10:54+0300
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yunus
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trabzon
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220327/karadeniz-kiyilarindaki-yunus-olumlerine-iliskin-aciklama-olum-sebebi-balikci-aginda-bogulma-1055075117.html
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yunus, trabzon, ölü balık

Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu

10:54 03.04.2022 (güncellendi: 10:56 03.04.2022)
© DHATrabzon, yunus ölümü
Trabzon, yunus ölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
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Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.
Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.
Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.
ölü yunus balığı, Riva, Beykoz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
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Karadeniz kıyılarındaki yunus ölümlerine ilişkin açıklama: Ölüm sebebi, balıkçı ağında boğulma
27 Mart, 02:51
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