https://tr.sputniknews.com/20220403/trabzonda-2-olu-yunus-daha-karaya-vurdu-1055275063.html
Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu
Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu
Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T10:54+0300
2022-04-03T10:54+0300
2022-04-03T10:56+0300
yunus
türkiye
trabzon
ölü balık
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220327/karadeniz-kiyilarindaki-yunus-olumlerine-iliskin-aciklama-olum-sebebi-balikci-aginda-bogulma-1055075117.html
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yunus, trabzon, ölü balık
Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu
10:54 03.04.2022 (güncellendi: 10:56 03.04.2022) Abone ol
Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.
Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.
Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.
Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.