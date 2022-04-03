https://tr.sputniknews.com/20220403/trabzonda-2-olu-yunus-daha-karaya-vurdu-1055275063.html

Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu

Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu

Trabzon’un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü. 03.04.2022, Sputnik Türkiye

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yunus

türkiye

trabzon

ölü balık

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Trabzon’un Sürmene ilçesinde sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220327/karadeniz-kiyilarindaki-yunus-olumlerine-iliskin-aciklama-olum-sebebi-balikci-aginda-bogulma-1055075117.html

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yunus, trabzon, ölü balık