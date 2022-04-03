https://tr.sputniknews.com/20220403/uzerinde-allah-yazan-350-yillik-cinar-mistik-anit-agac-olarak-tescillendi-1055277787.html
Üzerinde 'Allah' yazan 350 yaşındaki çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
Üzerinde 'Allah' yazan 350 yaşındaki çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
Gövdesinde, Arapça harflerle 'Allah' lafzının okunduğu tespit edilen doğu çınarı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Mistik Anıt Ağaç'... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T13:00+0300
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2022-04-03T13:06+0300
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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünün mezarlığında geçen yıl bulunan 'Ese Dede Türbesi'nin tarihi değer olup olmadığı ile ilgili Muhtar Hayri Açıkgöz, Bartın Valiliği'ne başvuru yaptı.Başvurunun ardından Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.Ekipler, daha sonra türbenin 50 metre ilerisindeki 350 yaşındaki 'doğu çınarı' ağacının gövdesindeki 'Allah' lafzını fark etti.Yapılan incelemede, yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan, 3 farklı sürgün yılları içinde kalınlaşmış, bunlardan kovuk kısmına yakın taraftaki ve eski gövde ile kaynaşmış genç gövdenin üzerinde büyük bir ur geliştiği tespit edildi.Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli bir açı ile bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzının görüldüğü tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20181110/uc-asirlik-cinar-kesilmesin-diye-guzergah-degisti-1036087791.html
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Üzerinde 'Allah' yazan 350 yaşındaki çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
13:00 03.04.2022 (güncellendi: 13:06 03.04.2022) Abone ol
Gövdesinde, Arapça harflerle 'Allah' lafzının okunduğu tespit edilen doğu çınarı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünün mezarlığında geçen yıl bulunan 'Ese Dede Türbesi'nin tarihi değer olup olmadığı ile ilgili Muhtar Hayri Açıkgöz, Bartın Valiliği'ne başvuru yaptı.
Başvurunun ardından Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, daha sonra türbenin 50 metre ilerisindeki 350 yaşındaki 'doğu çınarı' ağacının gövdesindeki 'Allah' lafzını fark etti.
Yapılan incelemede, yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan, 3 farklı sürgün yılları içinde kalınlaşmış, bunlardan kovuk kısmına yakın taraftaki ve eski gövde ile kaynaşmış genç gövdenin üzerinde büyük bir ur geliştiği tespit edildi.
Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli bir açı ile bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzının görüldüğü tespit edildi.