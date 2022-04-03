https://tr.sputniknews.com/20220403/yazar-aldatmaz-mai-ve-siyaha-haksizlik-yapan-yayincilik-dunyasi-ile-simdiki-arasinda-fark-yok-1055295440.html
Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok
Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok
Yazar Aldatmaz, “Mai ve Siyah bugün kült, herkesin bildiği bir kitap ama bakıyoruz yayınlama aşamasında çok büyük umutsuzluklar, bazı yayıncılardan gördüğü... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T23:39+0300
2022-04-03T23:39+0300
2022-04-04T11:51+0300
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Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok
Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok
Yazar Çiğdem Aldatmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Aldatmaz, “Hayattan ilham alarak oradan kurgulanan karakterler yaratmayı seviyorum. Hayatın içinde sessiz kalmış, sesi çıkmayan fakat içinde çok şey olan insanların hikayelerini yazmayı seviyorum. İyi bir metin olağan hikayelerden, hayatın içinden çıkar. Hiç ummadığınız, sessizce yürüyüp giden insanların içinden çıkar iyi hikayeler” dedi.Mai ve Siyah basılırken hangi yayıncılık skandalları yaşandı?, Tevfik Fikret'in bilinmeyen duygu dünyasında neler vardı?, Ömer Seyfettin edebiyattan neden nefret etmişti? Halikarnas Balıkçısı kime âşıktı?, Bernard Shaw'ın eserleri neden yasaklandı?, Tanpınar neden bir dönem Paris'e gitti?, Dante'nin sürgünü, Nerval'in İstanbul maceraları, Rimbaud'nun umutsuz aşkı, Holderlin'in gizli tutkuları, Frued'un marazi aşkına yazdığı satırlar, Lawrence'in yasak aşkı gibi bilinmeyen bir çok konuya değinen ‘Yazarların Gizli Yaşamları - 40 Yazardan 40 Mektup’a ilişkin de konuşan Aldatmaz, şunları söyledi:Son öykü kitabı, ‘Sessiz Bahçelerde Ben Varım’a ilişkin Aldatmaz, “İstanbul büyük bir şehir, çok sayıda semt var. Hiçbirimiz diğer semtte ne yaşandığından, insanların ne yaşadığınıdan haberdar değiliz. Dolayısıyla ben biraz çeper ile merkez arasındaki hayatların bir panaromasını almak istiyorum yazdıklarımda. Bu, çok ilgimi çekiyor” dedi.
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Serhat Sarısözen
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
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kitap, yazar, yayın, аудио
Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok
23:39 03.04.2022 (güncellendi: 11:51 04.04.2022) Abone ol
Yazar Aldatmaz, “Mai ve Siyah bugün kült, herkesin bildiği bir kitap ama bakıyoruz yayınlama aşamasında çok büyük umutsuzluklar, bazı yayıncılardan gördüğü haksızlıklar var. Geriye dönüp baktığımızda bugünün yayıncılık dünyasıyla o zamanın yayıncılık dünyası arasında hiç fark yok” dedi.
Yazar Çiğdem Aldatmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Aldatmaz, “Hayattan ilham alarak oradan kurgulanan karakterler yaratmayı seviyorum. Hayatın içinde sessiz kalmış, sesi çıkmayan fakat içinde çok şey olan insanların hikayelerini yazmayı seviyorum. İyi bir metin olağan hikayelerden, hayatın içinden çıkar. Hiç ummadığınız, sessizce yürüyüp giden insanların içinden çıkar iyi hikayeler” dedi.
Mai ve Siyah basılırken hangi yayıncılık skandalları yaşandı?, Tevfik Fikret'in bilinmeyen duygu dünyasında neler vardı?, Ömer Seyfettin edebiyattan neden nefret etmişti? Halikarnas Balıkçısı kime âşıktı?, Bernard Shaw'ın eserleri neden yasaklandı?, Tanpınar neden bir dönem Paris'e gitti?, Dante'nin sürgünü, Nerval'in İstanbul maceraları, Rimbaud'nun umutsuz aşkı, Holderlin'in gizli tutkuları, Frued'un marazi aşkına yazdığı satırlar, Lawrence'in yasak aşkı gibi bilinmeyen bir çok konuya değinen ‘Yazarların Gizli Yaşamları - 40 Yazardan 40 Mektup’a ilişkin de konuşan Aldatmaz, şunları söyledi:
“Çok yoğun bir arşiv taraması yaptım. İsimlerini çok duyduğumuz fakat yaşamlarına dair hiç duymadığımız detayları olan yazarları bir araya getirmeye çalıştım. Örneğin Mai ve Siyah bugün kült, herkesin bildiği bir kitap ama bakıyoruz yayınlama aşamasında çok büyük umutsuzluklar, bazı yayıncılardan gördüğü haksızlıklar var. Geriye dönüp baktığımızda bugünün yayıncılık dünyasıyla o zamanın yayıncılık dünyası arasında hiç fark yok.”
Son öykü kitabı, ‘Sessiz Bahçelerde Ben Varım’a ilişkin Aldatmaz, “İstanbul büyük bir şehir, çok sayıda semt var. Hiçbirimiz diğer semtte ne yaşandığından, insanların ne yaşadığınıdan haberdar değiliz. Dolayısıyla ben biraz çeper ile merkez arasındaki hayatların bir panaromasını almak istiyorum yazdıklarımda. Bu, çok ilgimi çekiyor” dedi.