https://tr.sputniknews.com/20220403/yazar-aldatmaz-mai-ve-siyaha-haksizlik-yapan-yayincilik-dunyasi-ile-simdiki-arasinda-fark-yok-1055295440.html

Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok

Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok

Yazar Aldatmaz, “Mai ve Siyah bugün kült, herkesin bildiği bir kitap ama bakıyoruz yayınlama aşamasında çok büyük umutsuzluklar, bazı yayıncılardan gördüğü... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T23:39+0300

2022-04-03T23:39+0300

2022-04-04T11:51+0300

gündem dişi

kitap

yazar

yayın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055295415_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c1a1ba34cd69987772b8becc18d2863f.jpg

Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok Yazar Aldatmaz: Mai ve Siyah'a haksızlık yapan yayıncılık dünyası ile şimdiki arasında fark yok

Yazar Çiğdem Aldatmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Aldatmaz, “Hayattan ilham alarak oradan kurgulanan karakterler yaratmayı seviyorum. Hayatın içinde sessiz kalmış, sesi çıkmayan fakat içinde çok şey olan insanların hikayelerini yazmayı seviyorum. İyi bir metin olağan hikayelerden, hayatın içinden çıkar. Hiç ummadığınız, sessizce yürüyüp giden insanların içinden çıkar iyi hikayeler” dedi.Mai ve Siyah basılırken hangi yayıncılık skandalları yaşandı?, Tevfik Fikret'in bilinmeyen duygu dünyasında neler vardı?, Ömer Seyfettin edebiyattan neden nefret etmişti? Halikarnas Balıkçısı kime âşıktı?, Bernard Shaw'ın eserleri neden yasaklandı?, Tanpınar neden bir dönem Paris'e gitti?, Dante'nin sürgünü, Nerval'in İstanbul maceraları, Rimbaud'nun umutsuz aşkı, Holderlin'in gizli tutkuları, Frued'un marazi aşkına yazdığı satırlar, Lawrence'in yasak aşkı gibi bilinmeyen bir çok konuya değinen ‘Yazarların Gizli Yaşamları - 40 Yazardan 40 Mektup’a ilişkin de konuşan Aldatmaz, şunları söyledi:Son öykü kitabı, ‘Sessiz Bahçelerde Ben Varım’a ilişkin Aldatmaz, “İstanbul büyük bir şehir, çok sayıda semt var. Hiçbirimiz diğer semtte ne yaşandığından, insanların ne yaşadığınıdan haberdar değiliz. Dolayısıyla ben biraz çeper ile merkez arasındaki hayatların bir panaromasını almak istiyorum yazdıklarımda. Bu, çok ilgimi çekiyor” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

kitap, yazar, yayın, аудио