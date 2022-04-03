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https://tr.sputniknews.com/20220403/zidanein-kardesi-asiri-sagci-zemmouru-hali-sahadan-kovdu-1055269637.html
Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu
Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu
Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Aix-en-Provence kentinde işlettiği halı sahada maç yaptığı sırada... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T00:52+0300
2022-04-03T00:52+0300
dünya
fransa
seçim
zinedine zidane
eric zemmour
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Fransız basınındaki haberlerde, Zemmour Marsilya'nın yakınlarındaki Aix-en-Provence'da 2 saat futbol oynamak için Zidane'a ait işletmede halı saha kiraladığı belirtildi.Ancak 1998'de Fransa Milli Futbol Takımıyla Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşayan Zinedine Zidane'nın kardeşi Nureddin Zidane'ın, ekibiyle maç yapan Zemmour'dan sahayı terk etmesini istediği kaydedildi.Bunun üzerine kısa süreliğine gerginliğin yaşandığı ve Zemmour'un daha sonra ekibiyle halı sahayı terk ettiği ifade edildi.
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fransa, seçim, zinedine zidane, eric zemmour

Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu

00:52 03.04.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNEric Zemmour
Eric Zemmour - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Aix-en-Provence kentinde işlettiği halı sahada maç yaptığı sırada cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour sahadan kovdu.
Fransız basınındaki haberlerde, Zemmour Marsilya'nın yakınlarındaki Aix-en-Provence'da 2 saat futbol oynamak için Zidane'a ait işletmede halı saha kiraladığı belirtildi.
Ancak 1998'de Fransa Milli Futbol Takımıyla Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşayan Zinedine Zidane'nın kardeşi Nureddin Zidane'ın, ekibiyle maç yapan Zemmour'dan sahayı terk etmesini istediği kaydedildi.
Bunun üzerine kısa süreliğine gerginliğin yaşandığı ve Zemmour'un daha sonra ekibiyle halı sahayı terk ettiği ifade edildi.
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