https://tr.sputniknews.com/20220404/a-erkek-milli-basketbol-takimi-basantrenoru-orhun-ene-ile-yollar-ayrildi-1055308550.html
A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı
A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T17:29+0300
2022-04-04T17:29+0300
2022-04-04T17:29+0300
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basketbol
A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenör'ü Orhun Ene ile yollar ayrıldı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı