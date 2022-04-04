https://tr.sputniknews.com/20220404/abd-baskani-biden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-getireceklerini-acikladi-1055309728.html
ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, 'Buça'daki katliam' iddialarının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T18:07+0300
2022-04-04T18:07+0300
2022-04-04T18:31+0300
türkiye
joe biden
vladimir putin
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'savaş suçlusu' ifadesini kullandı. Biden, yaptığı açıklamada, "O bir savaş suçlusu ama bilgi toplamamız gerekiyor. Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya devam etmeliyiz. Gerçekten bir savaş suçu davası olabilmesi için Tüm detayları toplamalıyız" dedi.
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joe biden, vladimir putin
ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
18:07 04.04.2022 (güncellendi: 18:31 04.04.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, 'Buça'daki katliam' iddialarının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'savaş suçlusu' ifadesini kullandı.
Biden, yaptığı açıklamada, "O bir savaş suçlusu ama bilgi toplamamız gerekiyor. Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya devam etmeliyiz. Gerçekten bir savaş suçu davası olabilmesi için Tüm detayları toplamalıyız" dedi.