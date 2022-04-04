https://tr.sputniknews.com/20220404/abd-baskani-biden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-getireceklerini-acikladi-1055309728.html

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, 'Buça'daki katliam' iddialarının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T18:07+0300

2022-04-04T18:07+0300

2022-04-04T18:31+0300

türkiye

joe biden

vladimir putin

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 'savaş suçlusu' ifadesini kullandı. Biden, yaptığı açıklamada, "O bir savaş suçlusu ama bilgi toplamamız gerekiyor. Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamaya devam etmeliyiz. Gerçekten bir savaş suçu davası olabilmesi için Tüm detayları toplamalıyız" dedi.

türkiye

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joe biden, vladimir putin