https://tr.sputniknews.com/20220404/abd-filipinlere-patriot-fuze-savunma-sistemi-konuslandirdi-1055299904.html

ABD, Filipinler'e Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdı

ABD, Filipinler'e Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdı

ABD'nin Filipinler'e Patriot karadan havaya füze savunma sistemi konuşlandırdığı duyuruldu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T13:29+0300

2022-04-04T13:29+0300

2022-04-04T13:29+0300

savunma

abd

patriot

filipinler

tayvan

çin

füze savunma sistemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103127/47/1031274721_0:340:3000:2028_1920x0_80_0_0_8ac4674569be45ad57881dfa86e1792f.jpg

Inquirer gazetesinin haberinde, Patriot füze sisteminin, Filipinler'in kuzeyinde Tayvan'ın güneyine bakan Cagayan eyaletindeki Aparri'ye konuşlandırıldığı belirtildi.Haberde, ABD'nin ilk kez denizaşırı bir ülkeye karadan havaya füze savunma sistemini konuşlandırdığına işaret edildi.ABD ve Filipinler'in, 28 Mart'ta Luzon Adası'nda başlattığı 'Balikatan' (Omuz Omuza) tatbikatının 8 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.Son yılların en büyük askeri tatbikatlarından olan Balikatan'a ABD'den 5 bin 100, Filipinler'den 3 bin 800 askeri personel katılıyor.Amerikalı askeri yetkili Jay Bargeron, yaptığı açıklamada, "Filipinler ile ittifakımız Hint-Pasifik bölgesinde önemli güç ve istikrar kaynağı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.Filipinli askeri sözcü Albay Ramon Zagala da tatbikatın karşılıklı savunma için yapıldığını asla saldırı amacıyla düzenlenmediğini belirtmişti.Balikatan tatbikatı, Filipinler ile ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması çerçevesinde ilk kez 1951'de düzenlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220329/cin-basini-abd-soguk-savas-copunu-pasifike-dokmeye-calisiyor-1055135522.html

filipinler

tayvan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, patriot, filipinler, tayvan, çin, füze savunma sistemi