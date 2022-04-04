Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220404/abdde-kovid-19-salgini-sonrasi-ogrencilerin-ruh-sagligi-sorunlari-artti-1055315035.html
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sonrasında öğrencilerin ruh sağlığıyla ilgili sorunlarının çok fazla arttığı, çözüm için öğretmenlerin akıl... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T22:51+0300
2022-04-04T22:56+0300
koronavirüs
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055242203_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c482223990330a007eb53ffa4cecbb90.jpg
California'nın çeşitli bölgelerindeki ilköğretim okullarında, Kovid-19 sonrası öğrencilerde stres, umutsuzluk, intihar isteği gibi sorunların oldukça artması sonucu, okul yönetimlerinin öğretmenleri akıl ve ruh sağlığı konusunda kurslara yönlendirdiği belirtildi.Uzmanların Kovid-19 salgının başından bu yana çocukların karşı karşıya olduğu bir sıra zihinsel sağlık krizi konusunda yetkilileri uyardığı, öğretmenler ve idarecilerle yapılan görüşmelerde bu sorunların, çocukluk çağı depresyonu, kaygı, panik atak, yeme bozuklukları, geçimsizlik ve intihar düşüncesi gibi endişe verici belirtilerle ortaya çıktığı bildirildi.California Eğitim Departmanının 600 binden fazla ilköğretim öğrencisi bulunan eyalette, bahsedilen sorunların çözümü için talepte bulunan okullara fon sağladığı, öğretmenlerin eğitilmesi için kurs sürecinin bizzat Ulusal Akıl Sağlığı Konseyi tarafından yürütüldüğü vurgulandı.Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk psikiyatrisi profesörü Sharon Hoover, salgın döneminde çocuk istismarı ve ihmali vakalarının da arttığını, alkolik veya tacizci ebeveynlerin çocukları için uzaktan eğitim sürecinin "çok daha yıkıcı olduğunu" söyledi.Hoover ayrıca, okula dönen öğrencilerin odaklanma, konsantre olma, hareketsiz oturma konusunda daha fazla zorluk yaşadığını ve birçoğunun, "ekranlara uzun süre bağlı kaldıktan sonra sosyalleşmeyi ve çatışmaları yüz yüze çözmeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini" belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055242203_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_440ee6e8aa06ba812cae45b4164d72b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

22:51 04.04.2022 (güncellendi: 22:56 04.04.2022)
© AAAvrupa, koronavirüs, ambulans
Avrupa, koronavirüs, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sonrasında öğrencilerin ruh sağlığıyla ilgili sorunlarının çok fazla arttığı, çözüm için öğretmenlerin akıl sağlığı konusunda eğitim aldığı belirtildi.
California'nın çeşitli bölgelerindeki ilköğretim okullarında, Kovid-19 sonrası öğrencilerde stres, umutsuzluk, intihar isteği gibi sorunların oldukça artması sonucu, okul yönetimlerinin öğretmenleri akıl ve ruh sağlığı konusunda kurslara yönlendirdiği belirtildi.
Uzmanların Kovid-19 salgının başından bu yana çocukların karşı karşıya olduğu bir sıra zihinsel sağlık krizi konusunda yetkilileri uyardığı, öğretmenler ve idarecilerle yapılan görüşmelerde bu sorunların, çocukluk çağı depresyonu, kaygı, panik atak, yeme bozuklukları, geçimsizlik ve intihar düşüncesi gibi endişe verici belirtilerle ortaya çıktığı bildirildi.
California Eğitim Departmanının 600 binden fazla ilköğretim öğrencisi bulunan eyalette, bahsedilen sorunların çözümü için talepte bulunan okullara fon sağladığı, öğretmenlerin eğitilmesi için kurs sürecinin bizzat Ulusal Akıl Sağlığı Konseyi tarafından yürütüldüğü vurgulandı.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk psikiyatrisi profesörü Sharon Hoover, salgın döneminde çocuk istismarı ve ihmali vakalarının da arttığını, alkolik veya tacizci ebeveynlerin çocukları için uzaktan eğitim sürecinin "çok daha yıkıcı olduğunu" söyledi.
Hoover ayrıca, okula dönen öğrencilerin odaklanma, konsantre olma, hareketsiz oturma konusunda daha fazla zorluk yaşadığını ve birçoğunun, "ekranlara uzun süre bağlı kaldıktan sonra sosyalleşmeyi ve çatışmaları yüz yüze çözmeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini" belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала