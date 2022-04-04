https://tr.sputniknews.com/20220404/adalet-bakani-bozdag-bizim-bagliligimiz-sadakatimiz-anayasamiza-kanunlarimiza-ve-hukukumuzadir-1055309294.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Bizim bağlılığımız, sadakatimiz anayasamıza, kanunlarımıza ve hukukumuzadır

Adalet Bakanı Bozdağ: Bizim bağlılığımız, sadakatimiz anayasamıza, kanunlarımıza ve hukukumuzadır

Bakan Bozdağ, adaletin birtakım ideolojiler ve terör örgütleri tarafından işgal edilmesine izin vermemenin bütün hakim ve savcıların ortak vazifesi olduğunu... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T17:54+0300

2022-04-04T17:54+0300

2022-04-04T17:53+0300

türkiye

bekir bozdağ

anayasa

hakim

savcı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi'nde 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi Açılış Töreni'nde, hakim ve savcı adaylarına hitap etti.Mecelle'deki hakim tanımını hatırlatan Bakan Bozdağ, anayasaya, yasaya, hukuka, dosyaya hakim olunması gerektiğini, doğru, dürüst, ölçülü, dengeli, istikametli bir hakimin vereceği karar kadar davranışlarının önemli olduğunu söyledi.Herkesin, "hakimin aldatmadığını, haksızlık etmediğini, adil olduğunu, güvenilen biri olduğunu" bilmesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, mesleğin onurunun, vakarının, niteliğinin, ağırlığının her hal ve davranışa da taşınmasının önemine dikkati çekti."Hakim ve savcı, oturaklı, sakin, vakarlı, onurlu, omurgalı, kişilikli, karakterli olmalı ve bunu da hayatının her anına yansıtabilmelidir" diyen Bozdağ, baskılara, tehditlere karşı da güçlü olunması gerektiğini belirtti.'Bütün bunlara karşı da dirençli olacağız'Bozdağ, "Kararlarımızı etkilemek için üzerimize etki yapmak isteyenler olabilir. Şimdi sosyal medya mahkemeleri, savcıları var, gazeteler, televizyonlar var... Hakim ve savcılarımızın verdiği kararları eleştirdiği gibi, vereceği kararlar öncesi onları eleştiren hatta tehdide varan açıklamalara da şahit oluyoruz. Bütün bunlara karşı da dirençli olacağız. Dosyanın taraflarından, ideolojilerden, siyasi görüşlerden, medyadan, sosyal medyadan etkilenmeden, hak ne ise ona sahip çıkarak, hakkı tespit edip, hak sahibine teslim ederek görevimizi yapmak durumundayız" diye konuştu.Yargıya güven ve yargıdan memnuniyet konusunda pek çok eleştiri alındığını aktaran Bozdağ, bu konuda hakim ve savcıların birinci derecede rol oynadığını söyledi.Hakim ve savcı yardımcılığıBakan Bozdağ, hakim ve savcıların meslek öncesinde iyi yetiştirilmesi ve meslek döneminde de kendilerini geliştirmelerinin sağlanması için Adalet Bakanlığı olarak yeni adımlar atılacağını bildirdi.Hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını ve bu sene hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sisteme kazandırmayı planladıklarını aktaran Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:Geçiş sürecinde, mevcut adaylık sürecinin ve hakim-savcı yardımcılığının bir arada yürütüleceğini dile getiren Bozdağ, bunun ardından bugünkü sistemdeki alımın tamamen kaldırılacağını bildirdi.Bekir Bozdağ, teftiş konusunda da yeni bir adım atılacağını, iki yılda bir teftişin zorunlu hale getirileceğini, belirterek, mahallinde mahkemeyi, hakim ve savcıyı, dosyaları inceleyen rehberlik edici teftişin devreye alınacağını anlattı.Zorunlu meslek içi eğitime de geçileceğini aktaran Bozdağ, bu konuda Türkiye Adalet Akademisinin önemli bir rol üstleneceğini kaydetti.Adalet Bakanı Bozdağ, yargıya güven ve adalet hizmetlerinden memnuniyetin ancak ehil ellerin verdiği kararlarla daha güçlü bir şekilde ileriye taşınabileceğini, bu kapsamda da adımlar atmayı sürdüreceklerini aktardı."Hakim ve savcı bir hüküm verirken 'benim takdir hakkım var' diye keyfine göre hareket edemez"Hakimin görevinin, hak ve adalet ile hükmetmek olduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, şunları söyledi:"Hakim ve savcı huzurunda eşit olunmadığında, zayıfların hakim veya savcının adaletinden ümitsizliğe düşmesi, güçlülerin de taraftarlık umması halinde adaletin yerini bulamayacağını" vurgulayan Bakan Bozdağ, hakim ve savcıların mesleğin vakarına ve onuruna uygun davranması gerektiğini ifade etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

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bekir bozdağ, anayasa, hakim, savcı