https://tr.sputniknews.com/20220404/ajda-pekkan-metroya-da-metrobuse-de-hic-binmedim-hele-marmarayi-cok-merak-ediyorum-1055291947.html

Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim hele Marmaray'ı çok merak ediyorum

Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim hele Marmaray'ı çok merak ediyorum

Şarkıcı Ajda Pekkan, bir röportajda metroya hiç binmediğini açıkladı ve "Çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T09:48+0300

2022-04-04T09:48+0300

2022-04-04T09:48+0300

yaşam

türkiye

sosyal medya

ajda pekkan

sanatçı

şarkıcı

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Şarkıcı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Metroya hiç binmediğini belirten Pekkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Kadın sanatçılarımızı destekliyorum'Pekkan, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerine yönelik eleştirilere ise "Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum" diyerek yanıt verdi.'Hepimizin Cumhurbaşkanı'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Pekkan, “Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim” dedi ve şunları ifade etti:'Genetik olarak şanslıyım'Pekkan, her gün spor yapıp yapmadığına dair ise şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20180212/ajda-pekkan-erdogan-magdur-mazlum-1032212683.html

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türkiye, sosyal medya, ajda pekkan, sanatçı, şarkıcı