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Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
Şarkıcı Ajda Pekkan, bir röportajda metroya hiç binmediğini açıkladı ve "Çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:48+0300
2022-04-04T09:48+0300
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Şarkıcı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Metroya hiç binmediğini belirten Pekkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Kadın sanatçılarımızı destekliyorum'Pekkan, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerine yönelik eleştirilere ise "Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum" diyerek yanıt verdi.'Hepimizin Cumhurbaşkanı'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Pekkan, “Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim” dedi ve şunları ifade etti:'Genetik olarak şanslıyım'Pekkan, her gün spor yapıp yapmadığına dair ise şunları söyledi:
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türkiye, sosyal medya, ajda pekkan, sanatçı, şarkıcı

Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim hele Marmaray'ı çok merak ediyorum

09:48 04.04.2022
© AA / ArşivAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA / Arşiv
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Şarkıcı Ajda Pekkan, bir röportajda metroya hiç binmediğini açıkladı ve "Çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor" dedi.
Şarkıcı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı. Metroya hiç binmediğini belirten Pekkan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor."

'Kadın sanatçılarımızı destekliyorum'

Pekkan, kadın sanatçıların sahne kıyafetlerine yönelik eleştirilere ise "Bu eleştiriler benim için olabilir, başka bir kadın meslektaşım için de olabilir. Önemli olan sanatçının nasıl giyinmek istediği. Sahnede kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle giyinmeli. Ben bu açıdan kadın sanatçılarımızı destekliyorum" diyerek yanıt verdi.

'Hepimizin Cumhurbaşkanı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen etkinliklere katılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Pekkan, “Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim” dedi ve şunları ifade etti:
"Niye eleştirildiğimizi anlamıyorum gerçekten. Cumhurbaşkanımız, tüm milletimizin seçimi ile belirlenmiş bir kişi ve hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Neticede şahısları değil ülkemizi temsil ediyor. Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum. Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu."

'Genetik olarak şanslıyım'

Pekkan, her gün spor yapıp yapmadığına dair ise şunları söyledi:
"Bu bir efsane ama hayır. Genetik olarak çok şanslıyım. Spor yapmayı çok seviyorum ama pandemi sürecinde yapamadım. Sadece arada yürüyüş yapıyorum."
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Ajda Pekkan: Cumhurbaşkanımız her zaman mağdurun ve mazlumun yanında
12 Şubat 2018, 13:34
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