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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-gazprom-germania-gmbhye-kayyum-atadi-1055310132.html
Almanya, Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atadı
Almanya, Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atadı
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Gazprom Group'un geçen hafta ayrıldığı eski Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atandığını açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T18:29+0300
2022-04-04T18:35+0300
ukrayna krizi
almanya
gazprom
gazprom germania gmbh
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Gazprom Germania GmbH'nin yönetimini enerji alanındaki düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı'na devrettiklerini belirten Habeck, geçici düzenleme olarak nitelediği bu sürecin 30 Eylül'e kadar geçerli olacağını söyledi.Habeck, Alman hükümetinin ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yaptığını ekledi.Gazprom Group, geçen hafta Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını açıklamıştı.Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.'Rusya'dan gaz tedarikinin devam etmesini bekliyoruz'Habeck, gazetecilerin kayyum kararının ardından gaz tedarikinin devam etmesini bekleyip beklemediklerini sorması üzerine "Arz güvenliğini korumak için Federal Ağ Ajansı'nı geçici kayyum atadık. Herkesin sözleşme yükümlülüklerine göre hareket edeceğini düşünüyorum, başka ne olabilir ki?" yanıtını verdi.
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almanya, gazprom, gazprom germania gmbh, robert habeck

Almanya, Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atadı

18:29 04.04.2022 (güncellendi: 18:35 04.04.2022)
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Gazprom Group'un geçen hafta ayrıldığı eski Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atandığını açıkladı.
Gazprom Germania GmbH'nin yönetimini enerji alanındaki düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı'na devrettiklerini belirten Habeck, geçici düzenleme olarak nitelediği bu sürecin 30 Eylül'e kadar geçerli olacağını söyledi.

Habeck, Alman hükümetinin ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yaptığını ekledi.

Gazprom Group, geçen hafta Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing & Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını açıklamıştı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.

'Rusya'dan gaz tedarikinin devam etmesini bekliyoruz'

Habeck, gazetecilerin kayyum kararının ardından gaz tedarikinin devam etmesini bekleyip beklemediklerini sorması üzerine "Arz güvenliğini korumak için Federal Ağ Ajansı'nı geçici kayyum atadık. Herkesin sözleşme yükümlülüklerine göre hareket edeceğini düşünüyorum, başka ne olabilir ki?" yanıtını verdi.
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