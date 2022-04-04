https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-gazprom-germania-gmbhye-kayyum-atadi-1055310132.html

Almanya, Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atadı

Almanya, Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atadı

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Gazprom Group'un geçen hafta ayrıldığı eski Alman iştiraki Gazprom Germania GmbH'ye kayyum atandığını açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T18:29+0300

2022-04-04T18:29+0300

2022-04-04T18:35+0300

ukrayna krizi

almanya

gazprom

gazprom germania gmbh

robert habeck

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Gazprom Germania GmbH'nin yönetimini enerji alanındaki düzenleyici kurum olan Federal Ağ Ajansı'na devrettiklerini belirten Habeck, geçici düzenleme olarak nitelediği bu sürecin 30 Eylül'e kadar geçerli olacağını söyledi.Habeck, Alman hükümetinin ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yaptığını ekledi.Gazprom Group, geçen hafta Gazprom Germania GmbH'dan ve Gazprom Marketing & Trading Ltd. de dahil Alman iştirake bağlı tüm şirketlerden ayrıldığını açıklamıştı.Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın ülkedeki Rus enerji devlerinin iştiraklerini kamulaştırmayı planladığı basına yansımıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın söz konusu adımı atması halinde bunun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve Moskova'nın bunun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü vurgulamıştı.'Rusya'dan gaz tedarikinin devam etmesini bekliyoruz'Habeck, gazetecilerin kayyum kararının ardından gaz tedarikinin devam etmesini bekleyip beklemediklerini sorması üzerine "Arz güvenliğini korumak için Federal Ağ Ajansı'nı geçici kayyum atadık. Herkesin sözleşme yükümlülüklerine göre hareket edeceğini düşünüyorum, başka ne olabilir ki?" yanıtını verdi.

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almanya, gazprom, gazprom germania gmbh, robert habeck