https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-perakendeciler-birligi-marketlerdeki-fiyat-artisi-cift-haneli-devam-edecek-1055291121.html

Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T08:56+0300

2022-04-04T08:56+0300

2022-04-04T09:18+0300

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Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini söyledi. Ukrayna operasyonundan önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı. Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

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rusya, ukrayna, almanya, zam, market, perakende