https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-perakendeciler-birligi-marketlerdeki-fiyat-artisi-cift-haneli-devam-edecek-1055291121.html
Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek
Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek
Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:56+0300
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Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini söyledi. Ukrayna operasyonundan önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı. Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.
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rusya, ukrayna, almanya, zam, market, perakende
Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek
08:56 04.04.2022 (güncellendi: 09:18 04.04.2022) Abone ol
Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift haneli ikinci zam dalgası konusunda uyardı.
Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini söyledi.
Ukrayna operasyonundan önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı.
Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.