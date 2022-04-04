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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/almanya-perakendeciler-birligi-marketlerdeki-fiyat-artisi-cift-haneli-devam-edecek-1055291121.html
Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek
Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek
Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:56+0300
2022-04-04T09:18+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini söyledi. Ukrayna operasyonundan önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı. Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220403/halka-rusya-yaptirimlari-sonucu-yoksullasma-uyarisi-yapan-alman-hukumeti-kendi-maaslarina-zam-yapti-1055282727.html
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rusya, ukrayna, almanya, zam, market, perakende

Almanya Perakendeciler Birliği: Marketlerdeki fiyat artışı çift haneli devam edecek

08:56 04.04.2022 (güncellendi: 09:18 04.04.2022)
© REUTERS / Wolfgang RattayAlmanya- Alışveriş
Almanya- Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken, Alman perakendeciler, Almanya genelindeki süpermarketlerde çift haneli ikinci zam dalgası konusunda uyardı.
Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Başkanı Josef Sanktjohanser, Neue Osnabrücker Zeitung'a (günlük gazete) yaptığı açıklamada, Alman tüketicilerin gıda ve diğer perakende fiyatlarında önemli ölçüde başka bir fiyat artışı dalgasına hazırlanması gerektiğini söyledi.
Ukrayna operasyonundan önce bile, perakende fiyatlarının artan enerji fiyatlarıyla önemli ölçüde yükseldiğini vurgulayan Sanktjohanser, "İkinci fiyat artış dalgası geliyor ve kesinlikle çift hanelerde olacak" ifadesini kullandı.
Sanktjohanser, Almanya’da bazı gıda perakende zincirlerinin fiyatlarını artırmaya başladığını belirterek, diğerlerinin de fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını vurguladı.
Almanya'da 'trafik lambası' koalisyon hükümeti anlaşması açıklandı: Müstakbel Başbakan SPD'li Olaf Scholz (sağdan üçüncü), Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'le birlikte basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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