Türkiye
CANLI | AB: Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar gelebilir
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220404/alzheimer-riskini-olcen-kit-saglik-bakanligi-kullanim-onayi-aldi-1055307544.html
Alzheimer riskini ölçen kit Sağlık Bakanlığı kullanım onayı aldı
Alzheimer riskini ölçen kit Sağlık Bakanlığı kullanım onayı aldı
Üniversite-Sanayi İş birliği projeleri dahilinde, Nişantaşı Üniversitesi tarafından geliştirilen 'NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti' Sağlık... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T16:35+0300
2022-04-04T16:39+0300
alzheimer
sağlık bakanlığı
yaşam
onay
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055307436_0:23:649:388_1920x0_80_0_0_5fd3a5c21eec9c69dc27a2be48f5f475.jpg
Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim üyesi Dr. Aynur Müdüroğlu ile Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Merkezi’nden Prof. Dr. İhsan Kara ve Dr. Mehmet Oktar Güloglu’nun çalışmalarıyla 2021 yılında geliştirilen ‘NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti’ Sağlık Bakanlığı’ndan onay alarak ruhsatlandırma sürecini tamamladı.Tanı kiti bakanlığın Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) yer almaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte artık resmi ve özel sağlık kurumlarında da kullanılabilecek olan tanı kiti, Alzheimer’a yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacak. Tanı kitinin, yanak içi ve dilden DNA örneği alarak 6 genin taramasını dünyada ilk olarak yapılabildiği ve 2 saat içinde hızlı bir şekilde sonuç verebildiği belirtiliyor.‘Kendiliğinden oluşan alzheimer hastalığı yüzde 95 oranında’Alzheimer’ın tedavisi olmayan ve tüm dünyada en çok görülen nörodejeneratif hastalık olduğunu belirten Dr. Aynur Müdüroglu, geliştirdikleri kit hakkında önemli bilgiler verdi:‘Alzheimer için en yüksek riskli 6 geni bulduk’Müdüroğlu, tanı kitini geliştirmeden önce Alzheimer’ın oluşum mekanizmasında en riskli genleri tespit ettiklerini anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20220318/abdli-bilim-insanlari-uyardi-uzun-gunduz-sekerlemesi-alzheimerin-erken-belirtisi-olabilir-1054841695.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055307436_51:0:598:410_1920x0_80_0_0_57f045b15611ce345e0130a5fc6e785e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alzheimer, sağlık bakanlığı, onay, pcr

Alzheimer riskini ölçen kit Sağlık Bakanlığı kullanım onayı aldı

16:35 04.04.2022 (güncellendi: 16:39 04.04.2022)
© DHANishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti
NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Üniversite-Sanayi İş birliği projeleri dahilinde, Nişantaşı Üniversitesi tarafından geliştirilen 'NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti' Sağlık Bakanlığı’ndaki tüm yasal prosedürleri tamamlayarak resmi ve özel sağlık kurumlarının kullanımına açıldı.
Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim üyesi Dr. Aynur Müdüroğlu ile Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Merkezi’nden Prof. Dr. İhsan Kara ve Dr. Mehmet Oktar Güloglu’nun çalışmalarıyla 2021 yılında geliştirilen ‘NishKİT Sporadik Alzheimer Riski PCR Tanı Kiti’ Sağlık Bakanlığı’ndan onay alarak ruhsatlandırma sürecini tamamladı.
Tanı kiti bakanlığın Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) yer almaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte artık resmi ve özel sağlık kurumlarında da kullanılabilecek olan tanı kiti, Alzheimer’a yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacak. Tanı kitinin, yanak içi ve dilden DNA örneği alarak 6 genin taramasını dünyada ilk olarak yapılabildiği ve 2 saat içinde hızlı bir şekilde sonuç verebildiği belirtiliyor.

‘Kendiliğinden oluşan alzheimer hastalığı yüzde 95 oranında’

Alzheimer’ın tedavisi olmayan ve tüm dünyada en çok görülen nörodejeneratif hastalık olduğunu belirten Dr. Aynur Müdüroglu, geliştirdikleri kit hakkında önemli bilgiler verdi:
“Hastalık ailesel ve sporadik Alzheimer olarak ikiye ayrılıyor. Ailesel Alzheimer’ın görülme sıklığı yüzde 1 ila 5 arasında değişiyor. Sporadik yani kendiliğinden oluşan Alzheimer hastalığı ise yüzde 95 oranında ve yaşla birlikte görülme oranı artıyor. Hastalığın görülme sıklığı 60 yaş sonrası yüzde 15, 80 yaşından sonra da yüzde 50 oranında artış gösterebiliyor. Geliştirdiğimiz tanı kiti ile kişinin kendiliğinden gelişen Alzheimer riskinin olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Tanı kitinin artık ulaşılabilir olması dilerim ki erken tanımlama için herkese umut olur.”

‘Alzheimer için en yüksek riskli 6 geni bulduk’

Müdüroğlu, tanı kitini geliştirmeden önce Alzheimer’ın oluşum mekanizmasında en riskli genleri tespit ettiklerini anlattı:
“Alzheimer hastalığına neden olan ve en çok görülen 6 gen ve varyantlarının taramasını yapıyoruz. Kişinin dudak içi ve dilinden bir DNA örneği alıyoruz. Bu DNA’da bahsedilen 6 gen üzerinde inceleme yapılıyor. Buna göre analiz ederek yüksek riskli veya düşük riskli olduğunu bulabiliyoruz. Böyle bir tespiti yapmamızdaki sebep, yapılan pek çok bilimsel çalışmanın, çevresel etmenlerin Alzheimer hastalığını ötelediği veya oluşumuna engel olduğunu göstermesidir.”
Beyin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
YAŞAM
ABD'li bilim insanları uyardı: Uzun gündüz şekerlemesi, Alzheimer'in erken belirtisi olabilir
18 Mart, 12:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала