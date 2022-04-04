https://tr.sputniknews.com/20220404/avrupa-yeniden-depolama-tesislerindeki-gazi-kullanmaya-basladi-1055302021.html
Avrupa, yeniden depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladı
Avrupa, yeniden depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladı
Nisan ayında havaların soğumasıyla birlikte Avrupa ülkeleri, gaz ihtiyacını yeniden depolama tesislerinden karşılamaya başladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:11+0300
2022-04-04T14:11+0300
2022-04-04T14:11+0300
ekonomi
avrupa
doğalgaz
rezerv
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Gas Infrastructure Europe'un verilerine Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı 22-30 Mart döneminde arttı ancak 31 Mart'tan itibaren havaların soğuması göstergeleri tersine çevirdi.3 Nisan Pazar sabahı itibarıyla Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı yüzde 26.29 oranında azaldı.Hava durumu tahminleri, 4-10 Nisan haftasının mart ayının son haftasına göre ortalama 7 derece daha soğuk geçeceğini gösteriyor.Uzmanlar, havanın rüzgarlı olmasının rüzgar enerjisi üretimi ve kullanımı açısından olumlu olabileceğini düşünüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/peskov-gaz-odemelerinin-rubleyle-yapilmasi-karari-birilerinin-burnuna-fiske-atmak-icin-alinmadi-1055279656.html
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avrupa, doğalgaz, rezerv
Avrupa, yeniden depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladı
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Nisan ayında havaların soğumasıyla birlikte Avrupa ülkeleri, gaz ihtiyacını yeniden depolama tesislerinden karşılamaya başladı.
Gas Infrastructure Europe'un verilerine Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı 22-30 Mart döneminde arttı ancak 31 Mart'tan itibaren havaların soğuması göstergeleri tersine çevirdi.
3 Nisan Pazar sabahı itibarıyla Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı yüzde 26.29 oranında azaldı.
Hava durumu tahminleri, 4-10 Nisan haftasının mart ayının son haftasına göre ortalama 7 derece daha soğuk geçeceğini gösteriyor.
Uzmanlar, havanın rüzgarlı olmasının rüzgar enerjisi üretimi ve kullanımı açısından olumlu olabileceğini düşünüyor.