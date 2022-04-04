https://tr.sputniknews.com/20220404/avrupa-yeniden-depolama-tesislerindeki-gazi-kullanmaya-basladi-1055302021.html

Avrupa, yeniden depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladı

Avrupa, yeniden depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladı

Nisan ayında havaların soğumasıyla birlikte Avrupa ülkeleri, gaz ihtiyacını yeniden depolama tesislerinden karşılamaya başladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:11+0300

2022-04-04T14:11+0300

2022-04-04T14:11+0300

ekonomi

avrupa

doğalgaz

rezerv

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Gas Infrastructure Europe'un verilerine Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı 22-30 Mart döneminde arttı ancak 31 Mart'tan itibaren havaların soğuması göstergeleri tersine çevirdi.3 Nisan Pazar sabahı itibarıyla Avrupa'daki gaz depolama tesislerindeki rezerv gaz miktarı yüzde 26.29 oranında azaldı.Hava durumu tahminleri, 4-10 Nisan haftasının mart ayının son haftasına göre ortalama 7 derece daha soğuk geçeceğini gösteriyor.Uzmanlar, havanın rüzgarlı olmasının rüzgar enerjisi üretimi ve kullanımı açısından olumlu olabileceğini düşünüyor.

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avrupa, doğalgaz, rezerv