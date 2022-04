https://tr.sputniknews.com/20220404/bagimsiz-uzmanlara-gore-bati-buca-benzeri-yeni-sahte-bayrak-operasyonlari-hazirliyor-1055296186.html

Bağımsız uzmanlara göre Batı, Buça benzeri yeni sahte bayrak operasyonları hazırlıyor

Bağımsız uzmanlara göre Batı, Buça benzeri yeni sahte bayrak operasyonları hazırlıyor

Ukrayna yönetiminin başkent Kiev’in dışındaki Buça'da sokaklarda ceset görüntüleri yayımlayarak 'sivil katliamı ve soykırım' yapmakla suçladığı Rusya, "Kiev rejiminin Batı medyası için hazırladığı yeni bir düzmece" açıklamasını yaparken, uzmanlar da 'sahte bayrak operasyonu' değerlendirmesinde bulundu. Nitekim Kiev bölgesel savunma taburu liderlerinden Sergey 'lostromo' Korotkov'un paylaştığı bir videonun gündeme düşmesiyle, 'Buça'daki savaş suçlarından Rusya'nın sorumlu olduğu' suçlamalarına şüphe düştü. 'Gemici oğlanların Buça'daki işi' (The work of the BOATSMAN BOYS in Bucha) başlıklı videoda Ukraynalı milislerin Ukrayna güçlerinin taktığı 'mavi kollukları taşımayan insanları vurup vuramayacaklarını' sorduğu, "Tabii ki, ...tir et" yanıtını aldığı duyuluyor. Bağımsız araştırmacı gazeteci Vanessa Beeley, bu videoyu değerlendirirken, 'NATO'ya göre kendini hizalayan medyanın kendi tuttuğu tarafı on yıllardır işlediği savaş suçlarının sonuçlarından korumak için kendisine biçilen rolü oynadığı' yorumunu yaptı. Beeley, 'Batı destekli anlatıdaki tutarsızlıklara' da dikkat çekti. Videodaki milislerin Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Azov Taburu'nun bir birliği olduğuna dikkat çeken bağımsız gazeteci, Azov Taburunun 8 yıldır Donetsk and Lughansk'taki toplu mezarlardan sorumlu olduğunu, Azov Taburu'nun ataları olan Nazi işbirlikçisi Ukraynalı milliyetçilerin de 1941'de Ukrayna'daki Babi Yar'de 33 bin 771 Yahudi'yi katlederek 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç mezalimlerinden birini gerçekleştirdiğini hatırlattı. Beeley şunları söyledi:"Yine de bizden, Ukrayna'daki askeri harekatı sırasında sivillerin hayatını korumak için sürekli olarak geri çekilen Rus ordusundan, harekatı tetikleyen nedenlerden birinin Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması (denazifikasyon) Rusça konuşanları korunması olmasına rağmen, Rusça konuşanlar dahil olmak üzere Ukraynalı sivillerin infazından sorumlu olduğuna inanmamız bekleniyor."Aynı görüşü yankılayan siyasi yorumcu-yazar Joe Quinn, 'sokakta mavi kol bandı taşımayan ve özellikle Rus ordusunun tanımlayıcısı beyaz kol bandı takan herkesi vurmaya yönelik bir Ukrayna askeri politikasının bulunmasının son derece akla yatkın olduğunu' dile getirdi. 'Buça sivillerinden bazılarının Rus ordusuna yönelik dostluk işareti olarak beyaz bant takması, Ukraynalı milislerin bu kolluğu takan herkesin bir şekilde Rus kuvvetleriyle aynı hizada olduğunu varsaymalarına yol açmış olabileceğini' söyleyen Quinn, şöyle devam etti:"Bir başka ilginç olasılık da, sokaktaki ölülerin en azından bir kısmının topçu ateşiyle öldürülmüş olması. Zira cesetlerin bir kısmı topçu, füze saldırılarının kanıtlarına yakın. Ölülerin bir kısmı veya tamamı topçu atışlarıyla öldürüldüyse, o zaman sadece Buça'nın güneyindeki ormanlık alanda Ukrayna mevzilerinden gelen topçu ateşiyle öldürülmüş olabilirler."Bunun Ukrayna güçlerinin sivillere ilk kez ateş açması olmadığına dikkat çeken Quinn, Mariupol vakasını hatırlatarak "Ukrayna ordusu, Rus askerlerini öldürmek, sivillerin ayrılmasını önlemek ve bu süreçte sivilleri öldürmek amacıyla Ruslar tarafından kurulan insani koridorlara ateş açmıştı" dedi. "26 Mart'ta Rus ordusu, Buça'daki sivillerin Belarus'a doğru yola çıkması için bir koridor kurdu. Buça'da sokaktaki siviller o sırada mı yoksa sonraki günlerde Ukrayna topçu ateşiyle mi öldürüldü" diye soran Quinn, "Bu, geri çekilen Rus askerlerinin Buça'da sivilleri ayrım gözetmeksizin sokakta 'vurmaya' karar verdiği şeklindeki mantıksız iddiadan kesinlikle daha makul bir açıklamadır" vurgusunu yaptı.Düşünce kuruluşu Bow Grubu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin eski başkanı da olan Londra merkezli dış ilişkiler analisti Adriel Kasonta da 'Batı medyasının Rusya'yı suçlayan anlatıya bağlı kalınması için atağa geçmesinin, Batı'nın propagandasının dikkate alınmamasından duyulan hayal kırıklığıyla açıklanabileceğini' söyledi."Rusya'nın itibarını bir şekilde yok etmek için Rusya'yı karalamaya yönelik propaganda da dahil olmak üzere ne gerekiyorsa yapacaklar" diyen Kasonta, 'bu tür çabaların Batı'nın Kiev'deki birinin Rusya ile barış anlaşmasından yana olduğu fikrine karşı çıkmasından kaynaklanıyor olabileceği' tahmininde bulundu.Analist, 'bunun, Rusya'nın Batı'dan mali ve ekonomik bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmış ve Çin ve Hindistan ile daha güçlü bağlar kurmuş olması ve bunun Batı'da büyük hüsran yaratmasıyla da ilgili olabileceği' değerlendirmesini yaptı. Kasonta, 'Rusya karşıtı söylemi körüklemeye yönelik yoğun çabalar kapsamında Buça'dakine benzer daha fazla olayın meydana gelmesinin, buna İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğerleri gibi sözde saygın kurumlardan daha pek çok suçlamanın eşlik etmesinin beklenebileceğini' öngörerek ekledi:"Bence deyim yerindeyse Rus ayısını gözünden vurmak ve Rusya'yı hata yapmaya kışkırtmaya çalışmak için çok fazla sahte bayrak operasyonu olacaktır."Sahte bayrak operasyonu, kışkırtıcı kesimlerin bir düşmanı suçlamak ve misilleme için gereken temelleri oluşturmak amacıyla ‘dost veya savunmasız ya da masum’ tarafa karşı giriştiği gerçek ya da simüle edilmiş saldırılar için kullanılan bir tabir. Dün ilkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'düzmece ve provokasyon' açıklaması gelmişti. Bakanlık yetkilileri “Rusya ordusunun tüm güçlerinin, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının 29 Mart'ta Türkiye’de gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmenin ertesi günü olan 30 Mart’ta Buça’dan tamamen çekildiklerini belirtmek isteriz” hatırlatmasını yapmıştı. 'Rus ordu güçlerinin Buça’da bulundukları süre boyunca bu yerleşim yerinin sakinlerinden birinin bile herhangi bir şiddet eyleminin kurbanı olmadığını’ söyleyen yetkililer, 'Buça'nın güneyininse daha önce Ukrayna güçleri tarafından 7/24 bombardımana maruz bırakıldığını' belirterek şöyle demişti:“Bu nedenledir ki Buça’da sözde suç delillerinin, (Rus askerlerinin yerleşim yerinden çıkışından) 4 gün sonra, buraya Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna televizyonu personeli geldikten sonra ortaya çıkması şaşırtıcı değil”Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Buça'da yaşananların Kiev tarafından lanse ediliş biçiminin amacının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini sabote etmek olduğunu' dile getirmişti.Zaharova, Rusya’nın, Buça’da yaşananları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) pazartesi günü toplanmaya çağırdığını da doğrulamıştı.

