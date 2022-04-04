https://tr.sputniknews.com/20220404/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-calismasini-mayis-ayinda-tamamlamayi-umit-ediyoruz-1055294867.html
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını Mayıs ayında tamamlamayı ümit ediyoruz
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını Mayıs ayında tamamlamayı ümit ediyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T11:28+0300
2022-04-04T11:28+0300
2022-04-04T11:28+0300
türkiye
3600 ek gösterge
işçi
işveren
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: 'Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi'Bilgin Türkiye'de asgari ücrete yapılan zam ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20220330/ak-parti-3600-ek-gosterge-bu-yasama-doneminde-cikarilacak-1055168130.html
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3600 ek gösterge, işçi, işveren, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını Mayıs ayında tamamlamayı ümit ediyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek"
'Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi'
Bilgin Türkiye'de asgari ücrete yapılan zam ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:
"Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."