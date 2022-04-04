https://tr.sputniknews.com/20220404/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-calismasini-mayis-ayinda-tamamlamayi-umit-ediyoruz-1055294867.html

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını Mayıs ayında tamamlamayı ümit ediyoruz

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını Mayıs ayında tamamlamayı ümit ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T11:28+0300

2022-04-04T11:28+0300

2022-04-04T11:28+0300

türkiye

3600 ek gösterge

işçi

işveren

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: 'Enflasyon yüzde 36'iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi'Bilgin Türkiye'de asgari ücrete yapılan zam ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20220330/ak-parti-3600-ek-gosterge-bu-yasama-doneminde-cikarilacak-1055168130.html

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3600 ek gösterge, işçi, işveren, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin