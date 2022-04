https://tr.sputniknews.com/20220404/bakan-cavusoglu-yunanistan-ile-diyalog-kanallarinin-eskisinden-daha-acik-oldugunu-soyleyebiliriz-1055286429.html

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile diyalog kanallarının eskisinden daha açık olduğunu söyleyebiliriz

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile diyalog kanallarının eskisinden daha açık olduğunu söyleyebiliriz

Dşişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'la diyalog kanallarının eskisinden daha açık olduğunu belirterek, "Bu olumlu gündemin Yunanistan ile ikili meselelerimizi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T00:47+0300

2022-04-04T00:47+0300

2022-04-04T00:46+0300

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

yunanistan

ab

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054958304_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_127fd743b5a92ef4a578604c382dcf72.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kriter Dergi'de SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı.Kıbrıs meselesiyle ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, yıllardır federasyon temelinde müzakerelerin götürüldüğünü ancak Rum tarafının Türk tarafını siyasi eşit kabul etmemesiyle bu müzakerelerin çöktüğünü söyledi."Yunanistan ile diyalog kanallarının bugün eskisinden daha açık olduğunu söyleyebiliriz" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin sorunların çözümü için samimi bir diyalogdan yana olduğunu kaydetti.Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki olumlu gündemi daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ekonomide iş birliğine odaklanan pozitif gündem, 2021'de ikili ticarette olumlu etkilerini göstermeye başladı ve 2020'ye kıyasla yüzde 70 artarak 5,2 milyar dolara ulaştı. Bu olumlu gündemin Yunanistan ile ikili meselelerimizi samimiyetle tartışabileceğimiz bir ortam oluşturmasını umuyoruz. Biz, bu doğrultuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunanistan’dan da, bu süreçte aynı samimiyeti ve aynı siyasi iradeyi göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'Türkiye dünya için bir umut'11-13 Mart'ta düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat üst düzey yetkilisi iştirak etti. 75 ülkeden 3 binden fazla katılımcı vardı. Dünyadaki ülkelerin yüzde 40’ı Antalya’da üst düzeylerde temsil edildi" dedi.ADF'nin bir dünya markası haline geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "ADF’de Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben de 67 ikili görüşme gerçekleştirdik. Konuk ülke yetkilileri arasında 212 ikili görüşme oldu. ADF bu açıdan adeta küçük bir BM Genel Kurulu toplantısı gibiydi. Çok farklı aktörler, ADF şemsiyesi altında bir araya geldi. Örneğin Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile ABD heyeti arasında bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.Forumu, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın bir parçası olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bugün dünyada bir Türkiye profili var. Türkiye küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin gücünü ve uluslararası alanda oynadığı rolü herkes kabul ediyor. Türkiye'nin aktif, ilkeli ve adil tutumu herkes tarafından takdir ediliyor" değerlendirmesini yaptı.Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin ADF ve İstanbul'da yaptığı toplantıları da hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunu bize duyulan güven sayesinde yapabildik. Türkiye dünya için bir umut, Türkiye'den beklentiler büyük. Bunu farklı coğrafyalardaki mevkidaşlarımla yaptığım her temasta görüyorum" diye konuştu.Bu görüşmelerde bazı konularda yakınlaşma gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "İlkesel bir tutum izliyoruz. İki ülke de bize güven duyuyor. Biz, savaşın neden olduğu insani felaketin bir an önce durdurulmasına katkı sağlayacak her türlü girişimi olumlu karşılıyoruz. Öte yandan, her iki ülkeyle savaş öncesi yakın iş birliğimiz, ayrıca samimi ve açık konuşabilme kabiliyetimiz, bu süreçte ülkemize kendine özgü bir konum kazandırdı. Tüm dünya Türkiye’nin attığı adımları ve gayretlerini yakından izliyor ve takdir ediyor" dedi.Burhanettin Duran'ın "Uluslararası sistemde bir dönüşüm olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Çavuşoğlu, dünyada ekonomik ve teknolojik alanda çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.Bu dönüşümün askeri ve siyasi etkileri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Uluslararası teşkilatların ve küresel yönetişim mekanizmalarının mevcut sorunlara etkili çözümler üretemediği tespitine katılıyorum. Dolayısıyla uluslararası örgütlerde reform ihtiyacının elzem olduğunu savunuyoruz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, çağın sınamaları karşısında yeni çözüm yöntemleri üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm ülkelerin, küresel tehditlere yanıt verebilen, kapsayıcı, adil ve etkin bir uluslararası sistem için gayret göstermesi gerektiğinin altını çizdi.'AB'yle ayrıcalıklı ortaklık veya başka türlü iş birliği modelleri bizim gündemimizde yok'Çavuşoğlu, son dönemdeki gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirterek, "AB'nin küresel konularda Türkiye'yi yanında tutması ve artık bünyesine dahil etmesi kendi çıkarına" ifadesini kullandı.AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin belkemiğini de katılım süreci oluşturuyor. Bazı çevrelerce dile getirilen ayrıcalıklı ortaklık veya başka türlü iş birliği modelleri bizim gündemimizde yok" dedi.Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmasına hemen başlanması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, vize serbestisi beklentisinin de güçlü olduğunu anlattı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin somut ve olumlu adımlar atmaya da hazır olduğunu belirtti.

türkiye

yunanistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, yunanistan, ab, ukrayna krizi, rusya