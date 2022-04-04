Bakan Nebati: Yüzde 60'ın üzerinde enflasyon problem ama ekonomiyi faiz kıskacından çıkarttık
13:21 04.04.2022 (güncellendi: 13:42 04.04.2022)
© AANureddin Nebati
© AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mart ayı itibarıyla yüzde 61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Mart ayında TÜİK'ın açıkladığı yıllık yüzde 61.1'lik enflasyon artışına işaret eden Nebati, bunu düşürmek için kararlı adımlar atıldığını söyledi. "Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik" diyen Nebati, KKM hesaplarındaki bakiyenin, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.
Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.
Bundan sonra yapmamız fiyatlardaki gereken şey davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam.
Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır.
Enflasyon şu an yüzde 61. Problem mi? Problem ama ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık. Şu anda hiçbir yatırımcı, girişimci enflasyonun üzerinde faiz kullanmıyor.
Ülkemiz toplumumuzun her kesimine dokunan desteklerimiz ve insanlarımız ile firmalarımızın özverili çalışmalarıyla yüzde 11 büyümüştür.
2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır.
Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.
KDV indirimlerinin etikete yansıması sağlanacak.