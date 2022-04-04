Bakan Nebati: Yüzde 60'ın üzerinde enflasyon problem ama ekonomiyi faiz kıskacından çıkarttık

Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Bundan sonra yapmamız fiyatlardaki gereken şey davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Bundan sonra yapmamız fiyatlardaki gereken şey davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam.

Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır. Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır.

Enflasyon şu an yüzde 61. Problem mi? Problem ama ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık. Şu anda hiçbir yatırımcı, girişimci enflasyonun üzerinde faiz kullanmıyor. Enflasyon şu an yüzde 61. Problem mi? Problem ama ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık. Şu anda hiçbir yatırımcı, girişimci enflasyonun üzerinde faiz kullanmıyor.

Ülkemiz toplumumuzun her kesimine dokunan desteklerimiz ve insanlarımız ile firmalarımızın özverili çalışmalarıyla yüzde 11 büyümüştür. Ülkemiz toplumumuzun her kesimine dokunan desteklerimiz ve insanlarımız ile firmalarımızın özverili çalışmalarıyla yüzde 11 büyümüştür.

2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır. 2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır.

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.