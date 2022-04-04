https://tr.sputniknews.com/20220404/batmanda-bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-zanli-tutuklandi-1055309972.html

Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T18:26+0300

2022-04-04T18:26+0300

2022-04-04T18:26+0300

türkiye

kadına şiddet

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Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan D.E. (37) ile eşi S.E. (31) arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. tarafından bıçakla ağır yaralanan S.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

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2022

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kadına şiddet