https://tr.sputniknews.com/20220404/batmanda-bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-zanli-tutuklandi-1055309972.html
Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T18:26+0300
2022-04-04T18:26+0300
2022-04-04T18:26+0300
türkiye
kadına şiddet
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Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan D.E. (37) ile eşi S.E. (31) arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. tarafından bıçakla ağır yaralanan S.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kadına şiddet
Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan D.E. (37) ile eşi S.E. (31) arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. tarafından bıçakla ağır yaralanan S.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.