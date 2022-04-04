CANLI | Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz

Rusya ordusunun Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Moskova'yı hedef alancak yeni yaptırımları görüşmek üzere toplandı.
Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı olmadıklarını söylerken, Avusturyalı mevkidaşı Magnus Brunner ise, ülkesinin enerji ithalatına bağımlı olması nedeniyle Rusya'ya doğalgaz yaptırımı uygulanmasından yana olmadıklarını belirtti.
Öte yandan Batlık ülkeleri Litvanya ve Letonya, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi.
Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım kararları alan ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına kısa sürede Rusya vizesi verilmesini içeren uygulamayı durduran kararnameyi imzaladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: