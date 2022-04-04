CANLI | Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz

Ukrayna Başbakanı: Devam eden çatışma nedeniyle günlük kaybımız 70 milyon dolar

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkede devam eden çatışma nedeniyle ülkeningünde yaklaşık 67.8 milyon dolar kayba uğradığını ve toplam hasarın 565 milyar dolar olduğunu belirtti.

Novoye Vremya'ya röportaj veren Şmigal, ülkenin altyapısının aldığı toplam hasarın ise 119 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti. Başbakan, "GSYİH'nın yüzde 35 ila yüzde 50'sini kaybediyoruz. Bu ekonomiye bir darbe. Buna rağmen yeterli rezervimiz var" ifadelerini kullandı.