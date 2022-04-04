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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz
CANLI | Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırım politikasını sürdürüyor. Avrupa Birliği Ekonomi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T17:06+0300
2022-04-04T17:28+0300
ukrayna krizi
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rusya
askeri harekat
yaptırım
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz

17:06 04.04.2022 (güncellendi: 17:28 04.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırım politikasını sürdürüyor. Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, Ukrayna'nın Buça kasabasında çekildiği iddia edilen fotoğraf ve videoların ardından Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulanabileceğini duyurdu.
Rusya ordusunun Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Moskova'yı hedef alancak yeni yaptırımları görüşmek üzere toplandı.
Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, Rusya'ya enerji ambargosuna karşı olmadıklarını söylerken, Avusturyalı mevkidaşı Magnus Brunner ise, ülkesinin enerji ithalatına bağımlı olması nedeniyle Rusya'ya doğalgaz yaptırımı uygulanmasından yana olmadıklarını belirtti.
Öte yandan Batlık ülkeleri Litvanya ve Letonya, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi.
Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırım kararları alan ‘hasım ülkelerin’ vatandaşlarına kısa sürede Rusya vizesi verilmesini içeren uygulamayı durduran kararnameyi imzaladı.
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18:29
18:18 04.04.2022
Rus uzman Korotçenko: Ukrayna, Buça mizanseniyle Rusya’ya baskıyı güçlendirmek istiyor
Rus askeri uzman Korotçenko, Ukrayna’nın, Buça’da sivil katliam mizanseni sayesinde Batı’ya, Rusya ve yaptırımlara destek vermeyen ülkeler üzerinde baskı oluşturmak için bahane sunmaya çalıştığını belirtti.
Rus Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, şu yorumda bulundu:
“Ukrayna’nın bu mizansen sayesinde Batı’ya, Rusya üzerindeki uluslararası baskı için ek araç sunmak istediği ve Rusya’ya yönelik uygulanan sıkı yaptırım politikasına destek vermeyen veya bu politikaya katılmayı reddeden ülkelerin yönetimleri üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı açık.”
Korotçenko, “Bu, Rusya’ya baskı yapma ve onu şeytanlaştırma amacıyla uluslararası yankı uyandırma girişimi” ifadesini kullandı.
18:17 04.04.2022
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
TÜRKİYE
ABD Başkanı Biden, Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
18:07
18:03 04.04.2022
Letonya enerji şirketi: Rus gazını rubleyle alma olasılığını inceleyeceğiz
Letonya’nın enerji şirketi Latvijas Gāze, Rus gazı ödemelerini rubleyle yapma olasılığını inceleyeceklerini belirtti.
Latvijas Gāze’nin açıklamasında, “İlk izlenime göre, ödemeleri Rus rublesiyle yapma prosedürü yaptırımları resmi olarak ihlal etmiyor ve mümkün” ifadesine yer verildi.
Şirket, halihazırda yeni ödeme yöntemini hukuk ve ticaret açısından analiz ettiklerini kaydetti.
17:37 04.04.2022
Finlandiya’da, Rus Ermitaj Müzesi’ne ait tablolar alıkonuldu
Finlandiya sınır muhafızları, Fransa’dan Rusya’ya dönen tabloları taşıyan üç arabayı durdurarak sürücülerini gözaltına aldı.
Rus Izvestiya gazetesinin haberine göre, Rus Ermtaj Müzesi’ne ait tabloları taşıyan arabaların sürücüleri Finlandiya’nın Helsinki limanında birkaç saat boyunca araba içinde bekletildikten sonra gözaltına alındı.
Sürücülerden birinin kardeşi Anatoliy Ogurtsov, Izvestiya gazetesine açıklamasında, olayı doğrularken, “Ermitaj Müzesi’ne hizmet sağlayan Hepri şirketine ait iki araba ile kardeşimin çalıştığı şirkete ait bir araba alıkonuldu. Finlandiya sınır muhafızlarının gözaltına aldığı tüm sürücüler şu anda Helsinki limanında bulunuyor” ifadesini kullandı.
Tabloların Fransa’dan uçakla Finlandiya’ya getirildiğini anlatan Ogurtsov, burada araçlara yüklenerek Rusya’ya doğru yol aldığını ama arabaların sınırda durdurulduğunu belirterek, “Sürücülerden, arabalarına binip geri Helsinki şehrine gitmeleri talep edildi. Halihazırda kardeşim ifade veriyor. Gerekçeleri, Avrupa Birliği’nin tutuklama kararı verdiği sanat eserlerinin yasa dışı yollarla çıkarılması” dedi.
17:17 04.04.2022
Almanya Maliye Bakanı Lindner: Şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyiz
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin şu anda Rusya'dan doğalgaz ithalatını kesemeyeceklerini söyledi.
Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Lindner, Berlin'in Rusya'ya karşı yeni kısıtlayıcı önlemleri destekleyeceğini belirterek, "Ancak şu anda gaz arzını durdurmak imkansız" diye konuştu.
'Rus gazına yaptırımlar, Rusya'dan çok AB'ye zarar verir'
Lindner, Rus gazına yönelik yaptırımların Rusya'ya kıyasla AB'ye daha fazla zarar vereceğini söyledi.

Önerilen yaptırım önlemlerinin Batı ekonomisine zarar vereceğini kaydeden Lindner, şunları söyledi:
"Eğer Rusya'dan gaz, petrol ve kömür tedarikinden vazgeçersek, Avrupa'nın batısında ve dünyada fiyatlar beklenen kıtlık nedeniyle dramatik şekilde artar. Şu anda veya yazın değil ancak orta vadede, gelecek sonbahar ve kış mevsiminde tedarik açığımız oluşacak ve çok radikal önlemleri tartışmak zorunda kalacağız."

Bununla birlikte yaptırımları hafifletme niyetinde olmadıklarını belirten Lindner, gaz ve enerji ürünleri dışındaki yaptırımları destekleyeceklerini ekledi.
17:13 04.04.2022
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Rusya'ya yaptırımlar artacak
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının artacağı sinyalini vererek, Berlin'in bu konuda öneriler sunduğunu söyledi.
17:06 04.04.2022
AB: Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar gelebilir
Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni, Ukrayna'nın Buça kasabasında çekildiği iddia edilen fotoğraf ve videoların ardından Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulanabileceği sinyalini verdi. Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısından önce basın mensuplarına konuşan Gentiloni, "Masanın dışında olan hiçbir şey yok. Ve bence bu şimdi her zamankinden daha doğru" dedi.
17:00 04.04.2022
Ukrayna Başbakanı: Devam eden çatışma nedeniyle günlük kaybımız 70 milyon dolar
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkede devam eden çatışma nedeniyle ülkeningünde yaklaşık 67.8 milyon dolar kayba uğradığını ve toplam hasarın 565 milyar dolar olduğunu belirtti.
Novoye Vremya'ya röportaj veren Şmigal, ülkenin altyapısının aldığı toplam hasarın ise 119 milyar dolar değerinde olduğunu kaydetti. Başbakan, "GSYİH'nın yüzde 35 ila yüzde 50'sini kaybediyoruz. Bu ekonomiye bir darbe. Buna rağmen yeterli rezervimiz var" ifadelerini kullandı.
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