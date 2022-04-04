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Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu
Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyuran Şanghay sağlık... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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Çin'in en büyük şehri ve finans merkezi olan 25 milyon nüfuslu Şanghay, ülkenin en şiddetli Kovid-19 dalgasında sıkı karantina uygulamaya devam ediyor. Bugün sağlık yetkilileri, şehir genelinde testleri pozitif çıkan çocukların, ailelerinden ayrı bir şekilde karantinada tutulması kararını savundu. Karar, pozitif çıkan ancak aile üyeleri olmayan çocukları da içeriyor.Şanghay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu, yaptığı açıklamada, "7 yaşından küçük olan çocuklar, bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecekler. Daha büyük çocuklar ise merkezi karantina bölgelerinde tecrit edilecek" dedi.Birçok ebeveyn ise sosyal medyada Şanghay yönetiminin bu politikasına tepki gösterdi. Devlet tarafından idare edilen koğuşlardaki bebeklerin ve küçük çocukların doğrulanmamış videoları ülke genelinde yayıldı.Adı açıklanmayan bir ebeveyn, sosyal medya platformu Weibo'da, "Ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmek için 'koşulları' karşılaması mı gerekiyor? Çok saçma... Bu onların en temel hakkı olmalı" ifadelerini kullandı.Bir yetkili ise politikanın, 'virüs önleme ve kontrol çalışmalarının ayrılmaz bir parçası' olduğunu söyleyerek "Anne-babası da pozitif olan çocuklar, aileleriyle aynı yerde yaşayabilir” dedi.Kentte son 24 saat içinde tespit edilen 438 doğrulanmış vakanın yanı sıra 7 bin 788 asemptomatik vaka bildirildi.
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çin, çin halk cumhuriyeti, şanghay, kovid-19, anne, çocuk

Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu

11:27 04.04.2022 (güncellendi: 11:29 04.04.2022)
© REUTERS / ALY SONGŞanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri aksıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / ALY SONG
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Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyuran Şanghay sağlık yetkilileri, kararı savunan açıklamalarda bulundu.
Çin'in en büyük şehri ve finans merkezi olan 25 milyon nüfuslu Şanghay, ülkenin en şiddetli Kovid-19 dalgasında sıkı karantina uygulamaya devam ediyor.
Bugün sağlık yetkilileri, şehir genelinde testleri pozitif çıkan çocukların, ailelerinden ayrı bir şekilde karantinada tutulması kararını savundu. Karar, pozitif çıkan ancak aile üyeleri olmayan çocukları da içeriyor.
Şanghay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu, yaptığı açıklamada, "7 yaşından küçük olan çocuklar, bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecekler. Daha büyük çocuklar ise merkezi karantina bölgelerinde tecrit edilecek" dedi.
Birçok ebeveyn ise sosyal medyada Şanghay yönetiminin bu politikasına tepki gösterdi. Devlet tarafından idare edilen koğuşlardaki bebeklerin ve küçük çocukların doğrulanmamış videoları ülke genelinde yayıldı.
Adı açıklanmayan bir ebeveyn, sosyal medya platformu Weibo'da, "Ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmek için 'koşulları' karşılaması mı gerekiyor? Çok saçma... Bu onların en temel hakkı olmalı" ifadelerini kullandı.
Bir yetkili ise politikanın, 'virüs önleme ve kontrol çalışmalarının ayrılmaz bir parçası' olduğunu söyleyerek "Anne-babası da pozitif olan çocuklar, aileleriyle aynı yerde yaşayabilir” dedi.
Kentte son 24 saat içinde tespit edilen 438 doğrulanmış vakanın yanı sıra 7 bin 788 asemptomatik vaka bildirildi.
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri aksıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
MULTİMEDYA
Şanghay'da sıkı karantina: Çevrim içi gıda siparişleri karşılanamıyor
29 Mart, 10:27
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