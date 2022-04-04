https://tr.sputniknews.com/20220404/cin-pozitif-cikan-cocuklarin-ailelerinden-ayri-karantinada-tutulmasi-politikasini-savundu--1055293008.html
Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu
Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyuran Şanghay sağlık... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T11:27+0300
2022-04-04T11:27+0300
2022-04-04T11:29+0300
koronavirüs
çin
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Çin'in en büyük şehri ve finans merkezi olan 25 milyon nüfuslu Şanghay, ülkenin en şiddetli Kovid-19 dalgasında sıkı karantina uygulamaya devam ediyor. Bugün sağlık yetkilileri, şehir genelinde testleri pozitif çıkan çocukların, ailelerinden ayrı bir şekilde karantinada tutulması kararını savundu. Karar, pozitif çıkan ancak aile üyeleri olmayan çocukları da içeriyor.Şanghay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu, yaptığı açıklamada, "7 yaşından küçük olan çocuklar, bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecekler. Daha büyük çocuklar ise merkezi karantina bölgelerinde tecrit edilecek" dedi.Birçok ebeveyn ise sosyal medyada Şanghay yönetiminin bu politikasına tepki gösterdi. Devlet tarafından idare edilen koğuşlardaki bebeklerin ve küçük çocukların doğrulanmamış videoları ülke genelinde yayıldı.Adı açıklanmayan bir ebeveyn, sosyal medya platformu Weibo'da, "Ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmek için 'koşulları' karşılaması mı gerekiyor? Çok saçma... Bu onların en temel hakkı olmalı" ifadelerini kullandı.Bir yetkili ise politikanın, 'virüs önleme ve kontrol çalışmalarının ayrılmaz bir parçası' olduğunu söyleyerek "Anne-babası da pozitif olan çocuklar, aileleriyle aynı yerde yaşayabilir” dedi.Kentte son 24 saat içinde tespit edilen 438 doğrulanmış vakanın yanı sıra 7 bin 788 asemptomatik vaka bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/1055128334.html
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Çin, pozitif çıkan çocukların ailelerinden ayrı karantinada tutulması politikasını savundu
11:27 04.04.2022 (güncellendi: 11:29 04.04.2022) Abone ol
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda, bebeklerin ve çocukların ebeveynlerinden ayrı karantinada kalması kararı alındığını duyuran Şanghay sağlık yetkilileri, kararı savunan açıklamalarda bulundu.
Çin'in en büyük şehri ve finans merkezi olan 25 milyon nüfuslu Şanghay, ülkenin en şiddetli Kovid-19 dalgasında sıkı karantina uygulamaya devam ediyor.
Bugün sağlık yetkilileri, şehir genelinde testleri pozitif çıkan çocukların, ailelerinden ayrı bir şekilde karantinada tutulması kararını savundu. Karar, pozitif çıkan ancak aile üyeleri olmayan çocukları da içeriyor.
Şanghay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu, yaptığı açıklamada, "7 yaşından küçük olan çocuklar, bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecekler. Daha büyük çocuklar ise merkezi karantina bölgelerinde tecrit edilecek" dedi.
Birçok ebeveyn ise sosyal medyada Şanghay yönetiminin bu politikasına tepki gösterdi. Devlet tarafından idare edilen koğuşlardaki bebeklerin ve küçük çocukların doğrulanmamış videoları ülke genelinde yayıldı.
Adı açıklanmayan bir ebeveyn, sosyal medya platformu Weibo'da, "Ebeveynlerin çocuklarına eşlik etmek için 'koşulları' karşılaması mı gerekiyor? Çok saçma... Bu onların en temel hakkı olmalı" ifadelerini kullandı.
Bir yetkili ise politikanın, 'virüs önleme ve kontrol çalışmalarının ayrılmaz bir parçası' olduğunu söyleyerek "Anne-babası da pozitif olan çocuklar, aileleriyle aynı yerde yaşayabilir” dedi.
Kentte son 24 saat içinde tespit edilen 438 doğrulanmış vakanın yanı sıra 7 bin 788 asemptomatik vaka bildirildi.