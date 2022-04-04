https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-telefonda-gorustu-1055314887.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T22:43+0300

2022-04-04T22:43+0300

2022-04-04T22:56+0300

recep tayyip erdoğan

kasım cömert tokayev

dünya

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede karşılıklı olarak ramazan tebriğinde de bulundu.

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recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev, telefon görüşmesi