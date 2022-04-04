https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-telefonda-gorustu-1055314887.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T22:43+0300
2022-04-04T22:43+0300
2022-04-04T22:56+0300
recep tayyip erdoğan
kasım cömert tokayev
dünya
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede karşılıklı olarak ramazan tebriğinde de bulundu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
22:43 04.04.2022 (güncellendi: 22:56 04.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zaruretinin ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede karşılıklı olarak ramazan tebriğinde de bulundu.