https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-ve-esi-emine-erdogan-bir-vatandasin-evinde-iftar-yapti-1055314033.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir vatandaşın evine konuk oldu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T21:30+0300
2022-04-04T21:30+0300
2022-04-04T21:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu
21:30 04.04.2022 (güncellendi: 21:35 04.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.