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https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-ve-esi-emine-erdogan-bir-vatandasin-evinde-iftar-yapti-1055314033.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir vatandaşın evine konuk oldu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T21:30+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu

21:30 04.04.2022 (güncellendi: 21:35 04.04.2022)
© Fotoğraf : CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
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