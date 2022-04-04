https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogan-ve-esi-emine-erdogan-bir-vatandasin-evinde-iftar-yapti-1055314033.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ümraniye'de bir ailenin evine iftara konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir vatandaşın evine konuk oldu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T21:30+0300

2022-04-04T21:30+0300

2022-04-04T21:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

iftar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055314008_0:117:2048:1269_1920x0_80_0_0_a8b51227351fc53153d170f45f2dc8bc.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, iftar