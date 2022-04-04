https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-1-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi-1055297024.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:25+0300
2022-04-04T12:25+0300
2022-04-04T12:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
dava
chp
tazminat
manevi tazminat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.
https://tr.sputniknews.com/20160201/cumhurbaskani-erdogan-dava-rekor-1020568598.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, dava, chp, tazminat, manevi tazminat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.