Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220404/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-1-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi-1055297024.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:25+0300
2022-04-04T12:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
dava
chp
tazminat
manevi tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ffa52d107181be27a25c55543f6c573.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.
https://tr.sputniknews.com/20160201/cumhurbaskani-erdogan-dava-rekor-1020568598.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054783966_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_903a4a44a8e980f0b1ee9a4f17cdc018.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, dava, chp, tazminat, manevi tazminat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

12:25 04.04.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Davanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2016
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan dava rekoru kırdı
1 Şubat 2016, 14:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала