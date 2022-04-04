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https://tr.sputniknews.com/20220404/darp-ettikleri-gencin-basini-ezmeye-calisan-2-kisi-gozaltina-alindi-bir-kisi-araniyor-1055288364.html
Darp ettikleri gencin başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor
Darp ettikleri gencin başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor
Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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iğdır
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Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta meydana geldiğini belirledi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak 18 yaşındaki Y.P'yi dövüp kaçtı. Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı.Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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iğdır, darp

Darp ettikleri gencin başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor

04:59 04.04.2022
© İHAPolis, polisi aracı
Polis, polisi aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© İHA
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Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.
Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta meydana geldiğini belirledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak 18 yaşındaki Y.P'yi dövüp kaçtı.
Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı.
Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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