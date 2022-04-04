https://tr.sputniknews.com/20220404/darp-ettikleri-gencin-basini-ezmeye-calisan-2-kisi-gozaltina-alindi-bir-kisi-araniyor-1055288364.html

Darp ettikleri gencin başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor

Darp ettikleri gencin başını ezmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor

Iğdır'da bir genci darp edip başını ezmeye çalışanlardan 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T04:59+0300

2022-04-04T04:59+0300

2022-04-04T04:59+0300

iğdır

türkiye

darp

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Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, olayın geçen çarşamba günü İrfan Caddesindeki bir otoparkta meydana geldiğini belirledi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ortaya çıkan görüntülerde 7 kişi toplanarak 18 yaşındaki Y.P'yi dövüp kaçtı. Kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı.Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

iğdır

türkiye

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iğdır, darp