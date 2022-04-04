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https://tr.sputniknews.com/20220404/deik-turkiye-rusya-is-konseyi-baskani-rusya-ile-her-turlu-doviz-transferi-yapiliyor-sikinti-yok-1055310699.html
DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı: Rusya ile her türlü döviz transferi yapılıyor, sıkıntı yok
DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı: Rusya ile her türlü döviz transferi yapılıyor, sıkıntı yok
DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı Bloomberg HT'ye "Her türlü döviz transferlerini yapıyorlar ancak Rusya’da döviz bulmakta sıkıntı var"... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:24+0300
2022-04-04T19:24+0300
ekonomi
rusya
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DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı Rusya'nın Türkiye ile ticarete etkilerini anlattı.Bloomberg HT’de yayınlanan Finans Merkezi programına konuk olan Ekmekçibaşı, Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk rolünün ticaret üzerinde olumlu etki yarattığını ve Mart ayında ticarette yüzde 38’lik bir artış yaşandığını söylerken, ruble ve TL ticareti için kur koruma garantisi verilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.Ekmekçibaşı’nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:"2022’nın ocak ayında 5 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu iken, savaşın başladığı Şubat ayında 4.4 milyar dolar düştü. Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve Rusya’nın Türkiye’ye dost ülkeler sıralamasında birinci sırada olması ile mart ayında yüzde 38’lik bir artış söz konusu oldu. Böylece, Rusya’ya ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Her hafta bir sektörle görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ticareti artırmak için her sektör üzerine düşeni yapıyor."Para transferi konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirten Ekmekçibaşı, “Birleşmiş Milletler ’den henüz karar çıkmadığı için yaptırım listesinde olmayan bankalar şu anda transfer işlemlerini yapıyorlar. Moskova’da yüzde 100 Türk sermayeli bankalarımız da bunların öncüsü, her türlü döviz transferlerini yapıyorlar. Ancak Rusya’da döviz bulmakta sıkıntı var. Döviz alım-satım kurları arasındaki makas büyüktü. Yüzde 30’luk farkı maliyetlerine yediremeyeceği için beklemeye başladılar. Düzenleme ile ithalatçılar merkez bankasının döviz alım kuruna maksimum 2 ruble ekleyerek dövizini alıp, ihracatını yapıp, ithalatla ilgili ödemelerini yapabilecek durumda” dedi.Ekmekçi ayrıca, “Ruble-TL ile ticaret birkaç yıldır var. Ancak iki ülkenin birbirlerine vermiş oldukları garantiler şu anda yüksek olmadığı için, kur koruma garantisi kapsamında bakanlıklar bu konu hakkında sıkı görüşme halindeler. Yani 5 milyar dolarlık karşılıklı garanti verilirse, oradan rubleyi alacaksınız, hazineye götüreceksiniz. Rus, Rus rublesi ile ticaret yapmış olacak ya da Türk vatandaşı TL ile ticaret yapmış olacak. Kısa bir sürede bu çözülecek diye düşünüyorum” diye ekledi.
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DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı: Rusya ile her türlü döviz transferi yapılıyor, sıkıntı yok

19:24 04.04.2022
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı Bloomberg HT'ye "Her türlü döviz transferlerini yapıyorlar ancak Rusya’da döviz bulmakta sıkıntı var" dedi.
DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı Rusya'nın Türkiye ile ticarete etkilerini anlattı.
Bloomberg HT’de yayınlanan Finans Merkezi programına konuk olan Ekmekçibaşı, Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk rolünün ticaret üzerinde olumlu etki yarattığını ve Mart ayında ticarette yüzde 38’lik bir artış yaşandığını söylerken, ruble ve TL ticareti için kur koruma garantisi verilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.
Ekmekçibaşı’nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
"2022’nın ocak ayında 5 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu iken, savaşın başladığı Şubat ayında 4.4 milyar dolar düştü. Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve Rusya’nın Türkiye’ye dost ülkeler sıralamasında birinci sırada olması ile mart ayında yüzde 38’lik bir artış söz konusu oldu. Böylece, Rusya’ya ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Her hafta bir sektörle görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ticareti artırmak için her sektör üzerine düşeni yapıyor."
Para transferi konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirten Ekmekçibaşı, “Birleşmiş Milletler ’den henüz karar çıkmadığı için yaptırım listesinde olmayan bankalar şu anda transfer işlemlerini yapıyorlar. Moskova’da yüzde 100 Türk sermayeli bankalarımız da bunların öncüsü, her türlü döviz transferlerini yapıyorlar. Ancak Rusya’da döviz bulmakta sıkıntı var. Döviz alım-satım kurları arasındaki makas büyüktü. Yüzde 30’luk farkı maliyetlerine yediremeyeceği için beklemeye başladılar. Düzenleme ile ithalatçılar merkez bankasının döviz alım kuruna maksimum 2 ruble ekleyerek dövizini alıp, ihracatını yapıp, ithalatla ilgili ödemelerini yapabilecek durumda” dedi.
Ekmekçi ayrıca, “Ruble-TL ile ticaret birkaç yıldır var. Ancak iki ülkenin birbirlerine vermiş oldukları garantiler şu anda yüksek olmadığı için, kur koruma garantisi kapsamında bakanlıklar bu konu hakkında sıkı görüşme halindeler. Yani 5 milyar dolarlık karşılıklı garanti verilirse, oradan rubleyi alacaksınız, hazineye götüreceksiniz. Rus, Rus rublesi ile ticaret yapmış olacak ya da Türk vatandaşı TL ile ticaret yapmış olacak. Kısa bir sürede bu çözülecek diye düşünüyorum” diye ekledi.
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