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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220404/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055291342.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.68 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.23 liradan başladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:28+0300
2022-04-04T09:28+0300
ekonomi
türkiye
türk lirası
euro
dolar
çeyrek altın
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Dolar kuru haftanın ilk gününde 14,68 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16.23 TL'de yer alıyor.Yurt içinde gözler mart ayı enflasyon verilerine çevrildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün açıklayacak.Şubat ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 54.44'e yükselmişti.Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde; gram altın 905 lira, çeyrek altın 1472 lira, yarım altın 2945 lira, tam altın 5877 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220401/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055225353.html
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türkiye, türk lirası, euro, dolar, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:28 04.04.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar güne 14.68 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.23 liradan başladı.
Dolar kuru haftanın ilk gününde 14,68 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16.23 TL'de yer alıyor.
Yurt içinde gözler mart ayı enflasyon verilerine çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün açıklayacak.
Şubat ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 54.44'e yükselmişti.
Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

Çeyrek altın ne kadar?

Spot piyasada altın alış fiyatları ise şu şekilde; gram altın 905 lira, çeyrek altın 1472 lira, yarım altın 2945 lira, tam altın 5877 lira.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
1 Nisan, 09:20
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