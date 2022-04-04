https://tr.sputniknews.com/20220404/esenyurtta-kadin-cinayeti-ara-sokaga-surukleyip-oldurdu-1055289696.html

Esenyurt'ta kadın cinayeti: Ara sokağa sürükleyip öldürdü

Esenyurt'ta kadın cinayeti: Ara sokağa sürükleyip öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T07:23+0300

2022-04-04T07:23+0300

2022-04-04T07:23+0300

türkiye

esenyurt

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

metrobüs

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Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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esenyurt, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, metrobüs