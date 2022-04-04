https://tr.sputniknews.com/20220404/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-biden-modern-tarihin-gordugu-en-kotu-baskan--1055305128.html

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Joe Biden, ABD'ye modern tarih boyunca herhangi bir başkandan daha fazla zarar verdi. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T16:20+0300

2022-04-04T16:20+0300

2022-04-04T16:24+0300

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donald trump

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Şubat ayında Amerikan araştırma şirketi RealClearPolitics tarafından yayınlanan anket, ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki oranının Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına düştüğünü ortaya koydu.Fox News'a konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, '14 ayda enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını' ve 'benzin fiyatlarının yüzde 70 arttığını' kaydetti.Pence, "Sınırımızda Amerikan tarihinin en kötü krizini yaşıyoruz. Afganistan'dan korkunç bir geri çekilme, Kovid-19 pandemisinin yanlış yönetimi, başarısız ekonomi... liste uzayıp gidiyor. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan" dedi.Mültecilerle ilgili durumla ilgili olarak Pence, Biden'ın 42. maddeyi yürürlükten kaldırmasının ABD'deki göç krizini daha da kötüleştireceği konusunda uyarıda bulundu. Pence, 23 Mayıs'ta 42. maddenin yürürlükten kaldırılmasının ardından günlük yasa dışı sınır geçişlerinin 7 binden 18 bine yükselebileceği tahminini paylaştı. Trump yönetimi tarafından Mart 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlangıcında yürürlüğe giren kısıtlama, göçmenlerin mülteci statüsü başvurusunda bulunmalarına izin vermeden derhal ülkeden çıkmalarını içeriyor. Biden'ın anketlerdeki onay oranı yüzde 40'a düştüEski ABD Başkan Yardımcısı, Mart ayı sonlarında yapılan NBC News anketinin, Başkan Biden'ın onay oranının yüzde 40'a düştüğünü göstermesine değindi.Anket, Amerikalıların ülke ekonomisi hakkında endişe duyduğunu ve katılımcıların yüzde 64'ünün Biden'ın konuya yaklaşımını onaylamadığını ortaya çıkardı. Ankete katılanların çoğunluğu bunu ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak gördüğünü, yüzde 62'si de artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirlerinin daraldığını söyledi.Anket ayrıca, Amerikalıların genel olarak Biden'ın dış politika meselelerine yönelik politikasını onaylamadığını ve yüzde 51'inin bu alanda düşük performans gösterdiğine inandığını ortaya koydu. Ankete katılanlar Başkan'ın Ukrayna politikasını olumsuz değerlendirirken, sadece yüzde 28'i olumlu değerlendirme yaptı.

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joe biden, abd, mike pence, eleştiri, tepki, donald trump