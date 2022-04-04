https://tr.sputniknews.com/20220404/eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-biden-modern-tarihin-gordugu-en-kotu-baskan--1055305128.html
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Joe Biden, ABD'ye modern tarih boyunca herhangi bir başkandan daha fazla zarar verdi. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T16:20+0300
2022-04-04T16:20+0300
2022-04-04T16:24+0300
dünya
joe biden
abd
mike pence
eleştiri
tepki
donald trump
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055149602_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a803047871601c70257916cce61be7bb.jpg
Şubat ayında Amerikan araştırma şirketi RealClearPolitics tarafından yayınlanan anket, ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki oranının Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına düştüğünü ortaya koydu.Fox News'a konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, '14 ayda enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını' ve 'benzin fiyatlarının yüzde 70 arttığını' kaydetti.Pence, "Sınırımızda Amerikan tarihinin en kötü krizini yaşıyoruz. Afganistan'dan korkunç bir geri çekilme, Kovid-19 pandemisinin yanlış yönetimi, başarısız ekonomi... liste uzayıp gidiyor. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan" dedi.Mültecilerle ilgili durumla ilgili olarak Pence, Biden'ın 42. maddeyi yürürlükten kaldırmasının ABD'deki göç krizini daha da kötüleştireceği konusunda uyarıda bulundu. Pence, 23 Mayıs'ta 42. maddenin yürürlükten kaldırılmasının ardından günlük yasa dışı sınır geçişlerinin 7 binden 18 bine yükselebileceği tahminini paylaştı. Trump yönetimi tarafından Mart 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlangıcında yürürlüğe giren kısıtlama, göçmenlerin mülteci statüsü başvurusunda bulunmalarına izin vermeden derhal ülkeden çıkmalarını içeriyor. Biden'ın anketlerdeki onay oranı yüzde 40'a düştüEski ABD Başkan Yardımcısı, Mart ayı sonlarında yapılan NBC News anketinin, Başkan Biden'ın onay oranının yüzde 40'a düştüğünü göstermesine değindi.Anket, Amerikalıların ülke ekonomisi hakkında endişe duyduğunu ve katılımcıların yüzde 64'ünün Biden'ın konuya yaklaşımını onaylamadığını ortaya çıkardı. Ankete katılanların çoğunluğu bunu ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak gördüğünü, yüzde 62'si de artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirlerinin daraldığını söyledi.Anket ayrıca, Amerikalıların genel olarak Biden'ın dış politika meselelerine yönelik politikasını onaylamadığını ve yüzde 51'inin bu alanda düşük performans gösterdiğine inandığını ortaya koydu. Ankete katılanlar Başkan'ın Ukrayna politikasını olumsuz değerlendirirken, sadece yüzde 28'i olumlu değerlendirme yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220402/abd-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-yapacak-1055259259.html
https://tr.sputniknews.com/20220404/nyt-muhabirlerinin-kitabina-gore-biden-murdoch-icin-dunyanin-en-tehlikeli-adami-dedi-1055304078.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055149602_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_6c80a080fcfff7f6a9a3040decff0825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, abd, mike pence, eleştiri, tepki, donald trump
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan
16:20 04.04.2022 (güncellendi: 16:24 04.04.2022) Abone ol
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Joe Biden, ABD'ye modern tarih boyunca herhangi bir başkandan daha fazla zarar verdi. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan" dedi. Pence ayrıca, Mart ayı sonlarında yapılan NBC News anketinin, Başkan Biden'ın onay oranının yüzde 40'a düştüğünü göstermesine değindi.
Şubat ayında Amerikan araştırma şirketi RealClearPolitics tarafından yayınlanan anket, ABD Başkanı Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki oranının Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına düştüğünü ortaya koydu.
Fox News'a konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, '14 ayda enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını' ve 'benzin fiyatlarının yüzde 70 arttığını' kaydetti.
Pence, "Sınırımızda Amerikan tarihinin en kötü krizini yaşıyoruz. Afganistan'dan korkunç bir geri çekilme, Kovid-19 pandemisinin yanlış yönetimi, başarısız ekonomi... liste uzayıp gidiyor. Biden, modern tarihin gördüğü en kötü başkan" dedi.
Mültecilerle ilgili durumla ilgili olarak Pence, Biden'ın 42. maddeyi yürürlükten kaldırmasının ABD'deki göç krizini daha da kötüleştireceği konusunda uyarıda bulundu. Pence, 23 Mayıs'ta 42. maddenin yürürlükten kaldırılmasının ardından günlük yasa dışı sınır geçişlerinin 7 binden 18 bine yükselebileceği tahminini paylaştı.
Trump yönetimi tarafından Mart 2020'de Kovid-19 pandemisinin başlangıcında yürürlüğe giren kısıtlama, göçmenlerin mülteci statüsü başvurusunda bulunmalarına izin vermeden derhal ülkeden çıkmalarını içeriyor.
Biden'ın anketlerdeki onay oranı yüzde 40'a düştü
Eski ABD Başkan Yardımcısı, Mart ayı sonlarında yapılan NBC News anketinin, Başkan Biden'ın onay oranının yüzde 40'a düştüğünü göstermesine değindi.
Anket, Amerikalıların ülke ekonomisi hakkında endişe duyduğunu ve katılımcıların yüzde 64'ünün Biden'ın konuya yaklaşımını onaylamadığını ortaya çıkardı. Ankete katılanların çoğunluğu bunu ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak gördüğünü, yüzde 62'si de artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirlerinin daraldığını söyledi.
Anket ayrıca, Amerikalıların genel olarak Biden'ın dış politika meselelerine yönelik politikasını onaylamadığını ve yüzde 51'inin bu alanda düşük performans gösterdiğine inandığını ortaya koydu. Ankete katılanlar Başkan'ın Ukrayna politikasını olumsuz değerlendirirken, sadece yüzde 28'i olumlu değerlendirme yaptı.