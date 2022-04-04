https://tr.sputniknews.com/20220404/eski-avcilar-belediye-baskani-toprak-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1055313340.html

Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T20:44+0300

2022-04-04T20:44+0300

2022-04-04T20:45+0300

politika

avcılar

handan toprak

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.

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avcılar, handan toprak