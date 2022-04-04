https://tr.sputniknews.com/20220404/eski-avcilar-belediye-baskani-toprak-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1055313340.html
Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T20:44+0300
2022-04-04T20:44+0300
2022-04-04T20:45+0300
politika
avcılar
handan toprak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102561/06/1025610669_42:0:1157:627_1920x0_80_0_0_3b28913dc19c6537eaaea3c52ee742eb.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.
avcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102561/06/1025610669_181:0:1017:627_1920x0_80_0_0_9d8b526f072d2dbbb1c0ee798b985677.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avcılar, handan toprak
Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
20:44 04.04.2022 (güncellendi: 20:45 04.04.2022) Abone ol
İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın bulunduğu 11 kişi tutuklamaya sevk edilirken, 10 kişi adli kontrole sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.