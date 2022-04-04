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Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T20:44+0300
2022-04-04T20:45+0300
politika
avcılar
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.
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avcılar, handan toprak

Eski Avcılar Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

20:44 04.04.2022 (güncellendi: 20:45 04.04.2022)
© Fotoğraf : TwitterHandan Toprak Benli
Handan Toprak Benli - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın bulunduğu 11 kişi tutuklamaya sevk edilirken, 10 kişi adli kontrole sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.
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