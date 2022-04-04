https://tr.sputniknews.com/20220404/fair-play-seref-bayragi-fenerbahce-spor-kulubune-verildi-1055301380.html

Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verildi

Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verildi

TMOK Fair Play Komisyonu’nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:01+0300

2022-04-04T14:01+0300

2022-04-04T14:10+0300

fenerbahçe

spor

finansal fair play (ffp)

bayrak

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde (TMOK) bugün, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü’nün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ilk kez verilen Fair Play Şeref Bayrağı’nın 2021 yılı kazananı açıklandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtları incelenerek, yurt çapındaki 1500’e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 17 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. TMOK Fair Play Komisyonu Jürisi’nin bu adayların 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü, iki yıl boyunca Fair Play Şeref Bayrağı'nı gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.Erdoğan Arıpınar toplantıda yaptığı açıklamada, “Ülkemizde daha çok futbol ön planda olsa da birçok amatör spor branşında ülkemizi başarıyla temsil eden çok sayıda sporcumuz var. Bu çocuklarımızı kendi kaynaklarıyla, kamu desteği kullanmadan yetiştiren, spora kazandıran kulüpleri ödüllendirmek, Türk sporuna katkılarını daha görünür kılmak istedik. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.Fair Play Şeref Bayrağı, 21 Nisan Perşembe saat 14.00’te Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde göndere çekilecek.

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fenerbahçe, finansal fair play (ffp) , bayrak