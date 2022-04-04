Türkiye
SON DAKİKA| TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220404/fair-play-seref-bayragi-fenerbahce-spor-kulubune-verildi-1055301380.html
Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verildi
Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verildi
TMOK Fair Play Komisyonu’nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:01+0300
2022-04-04T14:10+0300
fenerbahçe
spor
finansal fair play (ffp)
bayrak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055301037_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_e146f0f9f151d4a2571b27fbe182499d.jpg
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde (TMOK) bugün, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü’nün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ilk kez verilen Fair Play Şeref Bayrağı’nın 2021 yılı kazananı açıklandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtları incelenerek, yurt çapındaki 1500’e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 17 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. TMOK Fair Play Komisyonu Jürisi’nin bu adayların 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü, iki yıl boyunca Fair Play Şeref Bayrağı'nı gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.Erdoğan Arıpınar toplantıda yaptığı açıklamada, “Ülkemizde daha çok futbol ön planda olsa da birçok amatör spor branşında ülkemizi başarıyla temsil eden çok sayıda sporcumuz var. Bu çocuklarımızı kendi kaynaklarıyla, kamu desteği kullanmadan yetiştiren, spora kazandıran kulüpleri ödüllendirmek, Türk sporuna katkılarını daha görünür kılmak istedik. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.Fair Play Şeref Bayrağı, 21 Nisan Perşembe saat 14.00’te Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde göndere çekilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055301037_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5075930d2a58728e0b58a08b9a0aef79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, finansal fair play (ffp) , bayrak

Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verildi

14:01 04.04.2022 (güncellendi: 14:10 04.04.2022)
© İHAFair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe
Fair Play Şeref Bayrağı, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
TMOK Fair Play Komisyonu’nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı Fair Play Şeref Bayrağı organizasyonunun 2021 yılı kazananı Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde (TMOK) bugün, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü’nün katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ilk kez verilen Fair Play Şeref Bayrağı’nın 2021 yılı kazananı açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtları incelenerek, yurt çapındaki 1500’e yakın spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda Türkiye çapındaki 17 kulüp, yarışmaya aday olarak seçildi. TMOK Fair Play Komisyonu Jürisi’nin bu adayların 2021 yılı faaliyetlerini değerlendirerek verdiği karar sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü, iki yıl boyunca Fair Play Şeref Bayrağı'nı gönderinde dalgalandırmaya hak kazandı.
Erdoğan Arıpınar toplantıda yaptığı açıklamada, “Ülkemizde daha çok futbol ön planda olsa da birçok amatör spor branşında ülkemizi başarıyla temsil eden çok sayıda sporcumuz var. Bu çocuklarımızı kendi kaynaklarıyla, kamu desteği kullanmadan yetiştiren, spora kazandıran kulüpleri ödüllendirmek, Türk sporuna katkılarını daha görünür kılmak istedik. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Fair Play Şeref Bayrağı, 21 Nisan Perşembe saat 14.00’te Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde göndere çekilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала