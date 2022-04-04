https://tr.sputniknews.com/20220404/ferrero-avrupada-salmonella-salginiyla-baglantili-kinder-surpriz-urunlerini-piyasadan-topladi-1055308659.html

Ferrero, Avrupa'da salmonella salgınıyla bağlantılı Kinder Sürpriz ürünlerini piyasadan topladı

Ferrero, Avrupa'da salmonella salgınıyla bağlantılı Kinder Sürpriz ürünlerini piyasadan topladı

Britanya'da salmonella salgınından belli bir fabrikada üretilen belli Kinder Surprise ürünlerinin sorumlu tutulması üzerine bunları piyasadan toplayan Ferrero... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T17:23+0300

2022-04-04T17:23+0300

2022-04-04T17:23+0300

yaşam

britanya

avrupa

salmonella

salgın

çocuk

ferrero

kinder sürpriz

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Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu, gıda zehirlenmesine yol açarak tifo gibi hastalıklara neden olabilen salmonella bakterisinin aralarında küçük çocukların da bulunduğu 50 kişiyi etkileyen bir salgın yarattığını açıklarken, İtalyan çikolata ürünleri şirketi Ferrero'yu işaret etti. Bir dizi halk sağlığı kurumunun soruşturmalarında, Britanya'daki salmonella salgını ile Ferrero'nun Kinder Suprise (Kinder Sürpriz) isimli yumurta biçimli çikolata ürünü arasında bağlantı saptandı.Açıklamalarda, Britanya'daki salmonella salgınıyla bağlantılı ürünlerin 11 Temmuz-7 Ekim 2022 tarihleri arasında tüketilmesi tavsiye edilen 20 gramlık yumurta ve üçlü 20 gramlık yumurta paketleri olduğu belirtildi. Salmonellalı yumurtaların hepsinin Belçika'da aynı fabrikada üretildiği, diğer Ferrero ürünlerinin bundan etkilendiğinin sanılmadığı kaydedildi. İnsandan insana bulaşabilen salmonella zehirlenmesinin belirtileri arasında ishal, mide krampları, mide bulantısı, kusma ve ateş başta geliyor. Vakaların çoğu birkaç gün içinde iyileşirken, semptomlar şiddetli olabiliyor ve özellikle çok genç ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hastaneye yatışlara yol açabiliyor.Açıklama üzerine Britanya'da nisan ortasında Paskalya tatilinin başlamasına az zaman kala Kinder Suprise yumurtalarını geri çekmek zorunda kalan Ferrero, ardından işaret edilen ürününün tüketilmemesini tavsiye ettiği ve özür dilediği bir açıklama yayımladı. Ferrero, bu fabrikadan piyasaya sürülen başka hiçbir Kinder ürününün şu ana kadar salmonella testinin pozitif çıkmadığını ve hiçbir tüketici şikayeti gelmediğini belirtti.Bu arada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi de çikolata ürünlerinin birden fazla ülkede gıda kaynaklı bir salgına neden olduğunu duyurdu. Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi'nin yayımladığı bildiride Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakalarının tespit edildiği uyarısı yapıldı. Ancak soruşturmalar devam ederken bu uyarı daha sonra kaldırıldı.

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britanya, avrupa, salmonella, salgın, çocuk, ferrero, kinder sürpriz