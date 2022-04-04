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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/gazeteci-medvedev-bucada-olum-haberleri-ukrayna-guclerinin-kasabaya-girmesinden-sonra-cikti-1055290090.html
Gazeteci Medvedev: Buça'da ölüm haberleri Ukrayna güçlerinin kasabaya girmesinden sonra çıktı
Gazeteci Medvedev: Buça'da ölüm haberleri Ukrayna güçlerinin kasabaya girmesinden sonra çıktı
Buça kasabasında yaşananların kronolojisini çıkaran Rus gazeteci Medvedev, 1-2 Nisan'da bölgeye giden Ukraynalı yetkililerin sivil ölümlerinden hiç bahsetmemiş... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:21+0300
2022-04-04T08:21+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
buça
telegram
andrey medvedev
fotoğraf
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Rus gazeteci Andrey Medvedev, Telegram hesabı üstünden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında yaşananların kronolojisini yayınladı. Medvedev, Rus askerlerinin Buça’yı, kasabada kitlesel sivil ölümleri yaşandığı haberlerinin yayınlanmasından çok önce terk ettiklerini belirtti ve yerel medya ile Ukraynalı yetkililerin de sivil ölümlerinden uzun süre bahsetmediğini kaydetti.Rus gazeteci, söz konusu haberlerin, Ukrayna savunma güçlerinin kasabaya girmesinden sonra ortaya çıktığına da dikkat çekti. Medvedev ayrıca, hayatını kaybeden Buça sakinlerinin, Rus askerleriyle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla cezalandırılmış olabilecekleri kanaatinde olduğunu ekledi. Paylaşımın tamamı şöyle:"Rusya Savunma Bakanlığı, ordumuzun Buça’dan 30 Mart’ta ayrıldığını söylüyor. Diyelim ki buna inanmadık, Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk da 31 Mart’ta bu bilgiyi doğruluyor. Fedoruk’un bunu doğruladığı video, 1 Nisan’da Ukrayna-24 televizyonunda da yayınlandı. Fakat tüm bu süre boyunca Buça sokaklarının cesetlerle kaplı olduğundan bahseden olmadı. 1 ya da 2 Nisan’da Buça’ya, Botsman ismiyle de bilinen yerel savunma komutanı Sergey Korotkih ve ekibi gitti. Korotkih de çektiği videoda Buça sokaklarında cesetler olduğundan bahsetmiyor. Videosunda sadece, kullanılamaz hâle gelmiş tanklar ve bomboş sokaklar görülüyor. Aynı dönemde Buça’ya Ukraynalı milletvekili Jan Belenyuk gidiyor. Buça’da çektiği fotoğrafında Belenyuk’un gülümsediği görülüyor ve fotoğrafı paylaştığı sosyal medyasında da sokaklardaki cesetlerden bahsetmemiş. Bu okuduklarınız, nesnel gerçeklerdir. Buça’da bir kıyım yapıldığından, çok daha sonra bahsedilmeye başlanıyor. Fotoğrafta ve videoda kolunda beyaz bant olan kişilerin cesetleri görülüyor. Bu bantlar, sivil olduklarının ve dolayısıyla askerlerin onlardan korkması gerekmediğinin göstergesi olarak yerel sakinler tarafından takılıyordu. Kusursuz açılardan çekilmiş, profesyonellerin elinden çıktıkları çok açık olan fotoğraflardan bahsetmeyeceğiz bile. Zira yeterince objektif bilgi mevcut."
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rusya, ukrayna, buça, telegram, andrey medvedev, fotoğraf

Gazeteci Medvedev: Buça'da ölüm haberleri Ukrayna güçlerinin kasabaya girmesinden sonra çıktı

08:21 04.04.2022
© Sputnik / Алексей МайшевRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Buça kasabasında yaşananların kronolojisini çıkaran Rus gazeteci Medvedev, 1-2 Nisan'da bölgeye giden Ukraynalı yetkililerin sivil ölümlerinden hiç bahsetmemiş olmamasına dikkat çekti ve "Kusursuz açılardan çekilmiş, profesyonellerin elinden çıktıkları çok açık olan fotoğraflardan bahsetmeyeceğiz bile. Zira yeterince objektif bilgi mevcut" dedi.
Rus gazeteci Andrey Medvedev, Telegram hesabı üstünden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında yaşananların kronolojisini yayınladı.
Medvedev, Rus askerlerinin Buça’yı, kasabada kitlesel sivil ölümleri yaşandığı haberlerinin yayınlanmasından çok önce terk ettiklerini belirtti ve yerel medya ile Ukraynalı yetkililerin de sivil ölümlerinden uzun süre bahsetmediğini kaydetti.
Rus gazeteci, söz konusu haberlerin, Ukrayna savunma güçlerinin kasabaya girmesinden sonra ortaya çıktığına da dikkat çekti. Medvedev ayrıca, hayatını kaybeden Buça sakinlerinin, Rus askerleriyle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla cezalandırılmış olabilecekleri kanaatinde olduğunu ekledi.
Paylaşımın tamamı şöyle:
"Rusya Savunma Bakanlığı, ordumuzun Buça’dan 30 Mart’ta ayrıldığını söylüyor. Diyelim ki buna inanmadık, Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk da 31 Mart’ta bu bilgiyi doğruluyor. Fedoruk’un bunu doğruladığı video, 1 Nisan’da Ukrayna-24 televizyonunda da yayınlandı.
Fakat tüm bu süre boyunca Buça sokaklarının cesetlerle kaplı olduğundan bahseden olmadı.
1 ya da 2 Nisan’da Buça’ya, Botsman ismiyle de bilinen yerel savunma komutanı Sergey Korotkih ve ekibi gitti. Korotkih de çektiği videoda Buça sokaklarında cesetler olduğundan bahsetmiyor. Videosunda sadece, kullanılamaz hâle gelmiş tanklar ve bomboş sokaklar görülüyor.
Aynı dönemde Buça’ya Ukraynalı milletvekili Jan Belenyuk gidiyor. Buça’da çektiği fotoğrafında Belenyuk’un gülümsediği görülüyor ve fotoğrafı paylaştığı sosyal medyasında da sokaklardaki cesetlerden bahsetmemiş.
Bu okuduklarınız, nesnel gerçeklerdir.
Buça’da bir kıyım yapıldığından, çok daha sonra bahsedilmeye başlanıyor. Fotoğrafta ve videoda kolunda beyaz bant olan kişilerin cesetleri görülüyor. Bu bantlar, sivil olduklarının ve dolayısıyla askerlerin onlardan korkması gerekmediğinin göstergesi olarak yerel sakinler tarafından takılıyordu. Kusursuz açılardan çekilmiş, profesyonellerin elinden çıktıkları çok açık olan fotoğraflardan bahsetmeyeceğiz bile. Zira yeterince objektif bilgi mevcut."
08:14
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