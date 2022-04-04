https://tr.sputniknews.com/20220404/gazeteci-medvedev-bucada-olum-haberleri-ukrayna-guclerinin-kasabaya-girmesinden-sonra-cikti-1055290090.html

Gazeteci Medvedev: Buça'da ölüm haberleri Ukrayna güçlerinin kasabaya girmesinden sonra çıktı

Gazeteci Medvedev: Buça'da ölüm haberleri Ukrayna güçlerinin kasabaya girmesinden sonra çıktı

Buça kasabasında yaşananların kronolojisini çıkaran Rus gazeteci Medvedev, 1-2 Nisan'da bölgeye giden Ukraynalı yetkililerin sivil ölümlerinden hiç bahsetmemiş... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T08:21+0300

2022-04-04T08:21+0300

2022-04-04T08:21+0300

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Rus gazeteci Andrey Medvedev, Telegram hesabı üstünden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in dışındaki Buça kasabasında yaşananların kronolojisini yayınladı. Medvedev, Rus askerlerinin Buça’yı, kasabada kitlesel sivil ölümleri yaşandığı haberlerinin yayınlanmasından çok önce terk ettiklerini belirtti ve yerel medya ile Ukraynalı yetkililerin de sivil ölümlerinden uzun süre bahsetmediğini kaydetti.Rus gazeteci, söz konusu haberlerin, Ukrayna savunma güçlerinin kasabaya girmesinden sonra ortaya çıktığına da dikkat çekti. Medvedev ayrıca, hayatını kaybeden Buça sakinlerinin, Rus askerleriyle işbirliği yaptıkları suçlamasıyla cezalandırılmış olabilecekleri kanaatinde olduğunu ekledi. Paylaşımın tamamı şöyle:"Rusya Savunma Bakanlığı, ordumuzun Buça’dan 30 Mart’ta ayrıldığını söylüyor. Diyelim ki buna inanmadık, Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk da 31 Mart’ta bu bilgiyi doğruluyor. Fedoruk’un bunu doğruladığı video, 1 Nisan’da Ukrayna-24 televizyonunda da yayınlandı. Fakat tüm bu süre boyunca Buça sokaklarının cesetlerle kaplı olduğundan bahseden olmadı. 1 ya da 2 Nisan’da Buça’ya, Botsman ismiyle de bilinen yerel savunma komutanı Sergey Korotkih ve ekibi gitti. Korotkih de çektiği videoda Buça sokaklarında cesetler olduğundan bahsetmiyor. Videosunda sadece, kullanılamaz hâle gelmiş tanklar ve bomboş sokaklar görülüyor. Aynı dönemde Buça’ya Ukraynalı milletvekili Jan Belenyuk gidiyor. Buça’da çektiği fotoğrafında Belenyuk’un gülümsediği görülüyor ve fotoğrafı paylaştığı sosyal medyasında da sokaklardaki cesetlerden bahsetmemiş. Bu okuduklarınız, nesnel gerçeklerdir. Buça’da bir kıyım yapıldığından, çok daha sonra bahsedilmeye başlanıyor. Fotoğrafta ve videoda kolunda beyaz bant olan kişilerin cesetleri görülüyor. Bu bantlar, sivil olduklarının ve dolayısıyla askerlerin onlardan korkması gerekmediğinin göstergesi olarak yerel sakinler tarafından takılıyordu. Kusursuz açılardan çekilmiş, profesyonellerin elinden çıktıkları çok açık olan fotoğraflardan bahsetmeyeceğiz bile. Zira yeterince objektif bilgi mevcut."

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