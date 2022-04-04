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https://tr.sputniknews.com/20220404/gazeteci-rauf-gerz-istanbulda-motosiklet-kazasinda-hayatini-kaybetti-1055314160.html
Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T21:51+0300
2022-04-04T21:51+0300
türkiye
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Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bariyere çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gerz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Gerz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.
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gazeteci

Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti

21:51 04.04.2022
© FotoğrafRauf Gerz
Rauf Gerz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Fotoğraf
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Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bariyere çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gerz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gerz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.
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