Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220404/guney-koreden-kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesi-kim-yo-jonga-saldiri-yaniti-1055291523.html
Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı
Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin, Güney Kore Savunma Bakanı'nı 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak nitelendirmesinin ardından Seul... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:47+0300
2022-04-04T09:59+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
kız kardeş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055291565_0:0:541:304_1920x0_80_0_0_008e29cb19791da0ad5224fcf8ae5692.jpg
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'a yönelik sözlerine Seul'den yanıt geldi. Hafta sonu iki taraftan da yapılan sert açıklamalara rağmen tarafların, planlandığı gibi bugün sabah saatlerinde Koreler arası irtibat bürosu aracılığıyla bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Görüşmede, kız kardeş Kim'in Wook'a yönelik sözleri nedeniyle Pyongyang'ın 'güçlü bir şekilde' uyarıldığı belirtildi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, bugün yaptığı açıklamada, "Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hiçbir durumda Kore Yarımadası'nda gerilime neden olmaması gerektiğine açıkça işaret ediyor" dedi.Güney Kore Savunma Bakanı Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055291565_53:0:458:304_1920x0_80_0_0_fc396a7d6c035de708f6196515c18888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, kız kardeş

Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı

09:47 04.04.2022 (güncellendi: 09:59 04.04.2022)
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong
Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası
Abone olTelegram
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin, Güney Kore Savunma Bakanı'nı 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak nitelendirmesinin ardından Seul, Pyongyang'ı tırmanan söylem ve eylemlere karşı 'güçlü bir şekilde' uyardığını duyurdu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'a yönelik sözlerine Seul'den yanıt geldi.
Hafta sonu iki taraftan da yapılan sert açıklamalara rağmen tarafların, planlandığı gibi bugün sabah saatlerinde Koreler arası irtibat bürosu aracılığıyla bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Görüşmede, kız kardeş Kim'in Wook'a yönelik sözleri nedeniyle Pyongyang'ın 'güçlü bir şekilde' uyarıldığı belirtildi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, bugün yaptığı açıklamada, "Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hiçbir durumda Kore Yarımadası'nda gerilime neden olmaması gerektiğine açıkça işaret ediyor" dedi.
Güney Kore Savunma Bakanı Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.
Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
DÜNYA
Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye: Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabilirsiniz
Dün, 11:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала