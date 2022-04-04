https://tr.sputniknews.com/20220404/guney-koreden-kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesi-kim-yo-jonga-saldiri-yaniti-1055291523.html
Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı
Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin, Güney Kore Savunma Bakanı'nı 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak nitelendirmesinin ardından Seul... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T09:47+0300
2022-04-04T09:47+0300
2022-04-04T09:59+0300
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'a yönelik sözlerine Seul'den yanıt geldi. Hafta sonu iki taraftan da yapılan sert açıklamalara rağmen tarafların, planlandığı gibi bugün sabah saatlerinde Koreler arası irtibat bürosu aracılığıyla bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Görüşmede, kız kardeş Kim'in Wook'a yönelik sözleri nedeniyle Pyongyang'ın 'güçlü bir şekilde' uyarıldığı belirtildi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, bugün yaptığı açıklamada, "Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hiçbir durumda Kore Yarımadası'nda gerilime neden olmaması gerektiğine açıkça işaret ediyor" dedi.Güney Kore Savunma Bakanı Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220403/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-ciddi-bir-tehditle-karsi-karsiya-kalabilirsiniz--1055275214.html
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Güney Kore'den, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong'a 'saldırı' yanıtı
09:47 04.04.2022 (güncellendi: 09:59 04.04.2022) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin, Güney Kore Savunma Bakanı'nı 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak nitelendirmesinin ardından Seul, Pyongyang'ı tırmanan söylem ve eylemlere karşı 'güçlü bir şekilde' uyardığını duyurdu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'a yönelik sözlerine Seul'den yanıt geldi.
Hafta sonu iki taraftan da yapılan sert açıklamalara rağmen tarafların, planlandığı gibi bugün sabah saatlerinde Koreler arası irtibat bürosu aracılığıyla bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Görüşmede, kız kardeş Kim'in Wook'a yönelik sözleri nedeniyle Pyongyang'ın 'güçlü bir şekilde' uyarıldığı belirtildi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, bugün yaptığı açıklamada, "Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hiçbir durumda Kore Yarımadası'nda gerilime neden olmaması gerektiğine açıkça işaret ediyor" dedi.
Güney Kore Savunma Bakanı Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.
Kim, Bakan Wook’u 'anlamsız ve pervasız bir adam' olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin 'ciddi bir tehdit' ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.