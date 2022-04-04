https://tr.sputniknews.com/20220404/hollanda-milli-takim-teknik-direktoru-louis-van-gaal-prostat-kanserine-yakalandigini-acikladi-1055297009.html

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal prostat kanserine yakalandığını açıkladı

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal prostat kanserine yakalandığını açıkladı

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:23+0300

2022-04-04T12:23+0300

2022-04-04T12:29+0300

hollanda

spor

prostat kanseri

milli takım

teknik direktör

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Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, hayatını konu alan belgeselin tanıtımı için dün gece katıldığı ' Humberto' isimli televizyon programında, kendisine agresif tipte kanser teşhisi konduğunu belirtti.2020'nin sonlarından bu yana 25 kez radyoterapi tedavisi aldığını belirten Van Gaal, hastalığının Hollandalı futbolculardan gizli tutulduğunu ifade etti. Radyoterapilerin 4 seansının milli takım kampına denk geldiğine değinen Van Gaal, "Oyuncuların haberi olmadan geceleri hastaneye gidiyordum" dedi.İlk eşi kanser hastalığından hayatını kaybeden Van Gaal, "Hastalıklarla çok fazla yüzleştim. Onlar hayatımın bir parçası ve yaşadıklarım beni daha güçlü bir insan yaptı" dedi.70 yaşındaki teknik adam bu sebeple önümüzdeki hafta yayınlanacak belgeselde kanser hastalığının da yer alacağını kaydetti.İyi bir tedavi süreci geçirdiğini belirten teknik adam bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya kupasında Hollanda Milli Takımı'yla A grubunda Katar, Ekvador ve Senegal ile mücadele edecek.UEFA, Hollanda resmi taraftar sitesi, Van Gaal'in eski takımı Manchester United e Barselona, Twitter'dan Hollandalı teknik adama destek paylaşımları yaptı.Kariyerinde Ajax, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih gibi takımları çalıştıran Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nda 3. kez görev alıyor. Van Gaal, Katar'daki Dünya kupasının ardından milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210908/hollanda-milli-takim-teknik-direktoru-louis-van-gaal-her-seyi-harika-bir-sekilde-yaptik-1048707317.html

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hollanda, prostat kanseri, milli takım, teknik direktör