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https://tr.sputniknews.com/20220404/hong-kong-lideri-ikinci-donem-icin-aday-olmayacak-ailem-eve-donme-vaktimin-geldigini-dusunuyor-1055293341.html
Hong Kong lideri ikinci dönem için aday olmayacak: Ailem eve dönme vaktimin geldiğini düşünüyor
Hong Kong lideri ikinci dönem için aday olmayacak: Ailem eve dönme vaktimin geldiğini düşünüyor
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, 8 Mayıs'ta yapılması planlanan liderlik seçiminde ikinci dönem için aday olmayacağını açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T10:49+0300
2022-04-04T10:49+0300
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Baş Yönetici Lam, bugün Kovid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere düzenlenen günlük basın toplantısında, söz konusu kararı 'ailevi gerekçelerle' aldığını belirtti. Kararını, merkezi hükümete geçen yıl martta bildirdiğini ifade eden Lam, Pekin'deki yetkililerin durumu saygı ve anlayışla karşıladığını kaydetti. Görevi bırakmasındaki tek etkenin ailesi olduğunun altını çizen Lam, "Bu, benim bu görev dönemimdeki kişisel başarım ve Hong Kong hükümetinin başarısıyla ilgili bir sorun değil. Bu tamamen benim kişisel arzu ve isteklerimle, ailemin ne düşündüğüyle ilgili. Ailem eve dönme vaktimin geldiğini düşünüyor" dedi. Görev dönemindeki performansı ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Lam, merkezi hükümete, kabinesine ve kamu görevlilerine teşekkür etti. Hong Kong Üniversitesi'nden 1980'de mezun olan 64 yaşındaki Lam, mezuniyetinin hemen ardından yerel hükümette çalışmaya başladı. Lam 40 yılı aşkın süre uzman, bürokrat, bakan ve en son baş yönetici olarak görev yaptı. Baş yöneticiliğe 2017'de seçilen Lam, beş yıllık görevi boyunca büyük sınamalarla karşı karşıya kaldı. Pekin çizgisinde siyaset izlemeyi tercih eden Lam, kentteki demokrasi yanlısı muhalefetin eleştirine hedef oldu. Haziran 2019'da adli şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, Lam hükümetine karşı 6 ay süren büyük bir kitle hareketine dönüştü. Lam hükümeti, tasarı 23 Ekim 2019'da geri çekmesine rağmen protestocular, 'demokratik reform' talebiyle ve Çin'in Hong Kong'un demokratik özerkliğini aşındıran adımlarından rahatsızlıklarını dile getirerek gösterilerini sürdürdü. Kitle protestoları ancak 2019 sonunda Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe tedbirleriyle yatışabildi.
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hong kong, çin, carrie lam

Hong Kong lideri ikinci dönem için aday olmayacak: Ailem eve dönme vaktimin geldiğini düşünüyor

10:49 04.04.2022
© REUTERS / POOLHong Kong- Carrie Lam
Hong Kong- Carrie Lam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / POOL
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, 8 Mayıs'ta yapılması planlanan liderlik seçiminde ikinci dönem için aday olmayacağını açıkladı.
Baş Yönetici Lam, bugün Kovid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere düzenlenen günlük basın toplantısında, söz konusu kararı 'ailevi gerekçelerle' aldığını belirtti.
Kararını, merkezi hükümete geçen yıl martta bildirdiğini ifade eden Lam, Pekin'deki yetkililerin durumu saygı ve anlayışla karşıladığını kaydetti.
Görevi bırakmasındaki tek etkenin ailesi olduğunun altını çizen Lam, "Bu, benim bu görev dönemimdeki kişisel başarım ve Hong Kong hükümetinin başarısıyla ilgili bir sorun değil. Bu tamamen benim kişisel arzu ve isteklerimle, ailemin ne düşündüğüyle ilgili. Ailem eve dönme vaktimin geldiğini düşünüyor" dedi.
Görev dönemindeki performansı ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Lam, merkezi hükümete, kabinesine ve kamu görevlilerine teşekkür etti.
Hong Kong Üniversitesi'nden 1980'de mezun olan 64 yaşındaki Lam, mezuniyetinin hemen ardından yerel hükümette çalışmaya başladı. Lam 40 yılı aşkın süre uzman, bürokrat, bakan ve en son baş yönetici olarak görev yaptı.
Baş yöneticiliğe 2017'de seçilen Lam, beş yıllık görevi boyunca büyük sınamalarla karşı karşıya kaldı. Pekin çizgisinde siyaset izlemeyi tercih eden Lam, kentteki demokrasi yanlısı muhalefetin eleştirine hedef oldu.
Haziran 2019'da adli şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, Lam hükümetine karşı 6 ay süren büyük bir kitle hareketine dönüştü. Lam hükümeti, tasarı 23 Ekim 2019'da geri çekmesine rağmen protestocular, 'demokratik reform' talebiyle ve Çin'in Hong Kong'un demokratik özerkliğini aşındıran adımlarından rahatsızlıklarını dile getirerek gösterilerini sürdürdü.
Kitle protestoları ancak 2019 sonunda Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe tedbirleriyle yatışabildi.
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