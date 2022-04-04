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https://tr.sputniknews.com/20220404/icradan-cocuk-teslimi-donemi-sona-erdi-yeni-uygulama-11-ilde-basladi-1055290901.html
'İcradan çocuk teslimi' dönemi sona erdi: Yeni uygulama 11 ilde başladı
'İcradan çocuk teslimi' dönemi sona erdi: Yeni uygulama 11 ilde başladı
Boşanma sonrası çocukların icradan teslimi uygulaması sona erdi. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslimi bugün başlıyor. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:57+0300
2022-04-04T08:57+0300
icra
türkiye
boşanma
boşanma davası
çocuk
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Boşandıktan sonra çocuğu göremeyen anne ya da baba icra yoluyla bu hakkını elde edebiliyordu. Çocuklar icra müdürlükleri aracılığıyla teslim ediliyordu. Anne ya da baba işlem için icra müdürlüğüne giderek harç ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından icra memurları ve kolluk kuvvetleri genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere giderek çocuğu teslim ediyordu.Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta başlayan yeni uygulama yıl sonuna kadar yaygınlaştırılacak. İşlem için vatandaşların ücret ödemeyeceği belirtildi.TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına’ ilişkin de düzenleme getirilmişti.Kanunun yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı’nca ‘özel teslim merkezleri’ oluşturuldu.Çocuklar artık polis değil uzmanlar eşliğinde, çocuk teslim merkezlerinde teslim edilecek. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.Teslim merkezlerinin çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlandığı, işlemlerin uzmanlar tarafından çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiğine dair rehberlik verilerek, rızaya dayalı yerine getirilmeye çalışılacağı belirtildi.
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icra, boşanma, boşanma davası, çocuk

'İcradan çocuk teslimi' dönemi sona erdi: Yeni uygulama 11 ilde başladı

08:57 04.04.2022
© Fotoğraf : DHAboşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Fotoğraf : DHA
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Boşanma sonrası çocukların icradan teslimi uygulaması sona erdi. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslimi bugün başlıyor.
Boşandıktan sonra çocuğu göremeyen anne ya da baba icra yoluyla bu hakkını elde edebiliyordu. Çocuklar icra müdürlükleri aracılığıyla teslim ediliyordu. Anne ya da baba işlem için icra müdürlüğüne giderek harç ve gider ücretini yatırıyordu. İşlemlerin ardından icra memurları ve kolluk kuvvetleri genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere giderek çocuğu teslim ediyordu.
Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta başlayan yeni uygulama yıl sonuna kadar yaygınlaştırılacak. İşlem için vatandaşların ücret ödemeyeceği belirtildi.
TBMM’de kabul edilen 7343 sayılı ‘İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına’ ilişkin de düzenleme getirilmişti.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığı’nca ‘özel teslim merkezleri’ oluşturuldu.
Çocuklar artık polis değil uzmanlar eşliğinde, çocuk teslim merkezlerinde teslim edilecek. Bütün giderler Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanacak.
Teslim merkezlerinin çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlandığı, işlemlerin uzmanlar tarafından çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiğine dair rehberlik verilerek, rızaya dayalı yerine getirilmeye çalışılacağı belirtildi.
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