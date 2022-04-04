https://tr.sputniknews.com/20220404/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1055293861.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir yine zirvede

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T11:01+0300

2022-04-04T11:01+0300

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koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

istanbul

ankara

izmir

eskişehir

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 196.06, Ankara'da 290.83, İzmir'de ise 113.95 oldu. Bir önceki hafta sırasıyla 239, 395 ve 247 vaka kayda geçmişti.Eskişehir 547.21 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

istanbul

ankara

izmir

eskişehir

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koronavirüs, vaka sayısı, istanbul, ankara, izmir, eskişehir