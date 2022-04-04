https://tr.sputniknews.com/20220404/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1055293861.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir yine zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir yine zirvede
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T11:01+0300
2022-04-04T11:01+0300
2022-04-04T11:12+0300
koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
istanbul
ankara
izmir
eskişehir
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 196.06, Ankara'da 290.83, İzmir'de ise 113.95 oldu. Bir önceki hafta sırasıyla 239, 395 ve 247 vaka kayda geçmişti.Eskişehir 547.21 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.
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koronavirüs, vaka sayısı, istanbul, ankara, izmir, eskişehir
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir yine zirvede
11:01 04.04.2022 (güncellendi: 11:12 04.04.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 19-25 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 196.06, Ankara'da 290.83, İzmir'de ise 113.95 oldu. Bir önceki hafta sırasıyla 239, 395 ve 247 vaka kayda geçmişti
.
Eskişehir 547.21 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.