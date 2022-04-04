CANLI | İngiltere, Almanya ve Polonya'ya Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Grammy ödül töreninde videokonferans yoluyla konuşma gerçekleştirdi

Zelenskiy, seyircilerden ve sanatçılardan destek isteyerek, "Savaş. Müziğin daha çok zıttı olan şey. Yıkılmış şehirlerin ve öldürülen insanların sessizliği" ifadelerini kullandı.

"Sevdiklerimiz tekrar birlikte olup olmayacağımızı bilmiyorlar. Savaş, kimin hayatta kalacağını ve kimin sonsuz sessizlikte kalacağını seçmemize izin vermiyor" diyen Zelenskiy, "Bizi herhangi bir şekilde destekleyin, sessiz kalmayın, şehirlerimize barış gelsin" diye konuştu.