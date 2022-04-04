CANLI | İngiltere, Almanya ve Polonya'ya Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bu hafta Londra'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde Johnson'ın her iki lidere Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacağı bildirildi.
Rusya’nın, Türkiye’nin isteği üstüne yabancı vatandaşların ve sivillerin Ukrayna’nın Mariupol kentinden tahliyeleri için bugün yeniden insani koridor oluşturacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın başkenti Kiev dışındaki Buça kasabasında yaşananların Ukrayna yönetimi tarafından lanse ediliş biçiminin amacının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini sabote etmek olduğunu söyledi.
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