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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/ingiltere-almanya-ve-polonyaya-rusyaya-karsi-daha-fazla-yaptirim-cagrisinda-bulunacak--1055288480.html
CANLI | İngiltere, Almanya ve Polonya'ya Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak
CANLI | İngiltere, Almanya ve Polonya'ya Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak
İngiltere Başbakanı Johnson, Polonya ve Almanya liderleriyle görüşerek Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak. Ayrıca Rusya, Türkiye’nin isteği... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye

CANLI | İngiltere, Almanya ve Polonya'ya Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak

05:28 04.04.2022 (güncellendi: 06:07 04.04.2022)
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İngiltere Başbakanı Johnson, Polonya ve Almanya liderleriyle görüşerek Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak. Ayrıca Rusya, Türkiye’nin isteği üstüne yabancı vatandaşların ve sivillerin Ukrayna’nın Mariupol kentinden tahliyeleri için bugün yeniden insani koridor oluşturacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bu hafta Londra'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde Johnson'ın her iki lidere Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacağı bildirildi.
Rusya’nın, Türkiye’nin isteği üstüne yabancı vatandaşların ve sivillerin Ukrayna’nın Mariupol kentinden tahliyeleri için bugün yeniden insani koridor oluşturacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın başkenti Kiev dışındaki Buça kasabasında yaşananların Ukrayna yönetimi tarafından lanse ediliş biçiminin amacının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini sabote etmek olduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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Rusya Dışişleri: Ukrayna, Buça’da yaptıklarıyla barış görüşmelerini sabote etmek istiyor
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Zelenskiy, seyircilerden ve sanatçılardan destek isteyerek, "Savaş. Müziğin daha çok zıttı olan şey. Yıkılmış şehirlerin ve öldürülen insanların sessizliği" ifadelerini kullandı.
"Sevdiklerimiz tekrar birlikte olup olmayacağımızı bilmiyorlar. Savaş, kimin hayatta kalacağını ve kimin sonsuz sessizlikte kalacağını seçmemize izin vermiyor" diyen Zelenskiy, "Bizi herhangi bir şekilde destekleyin, sessiz kalmayın, şehirlerimize barış gelsin" diye konuştu.
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05:51 04.04.2022
Johnson, Polonya ve Almanya liderlerine Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulunacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bu hafta Londra'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrey Duda ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde Johnson'ın her iki lidere Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunacağı bildirildi.
Times gazetesinin haberinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un cuma günü Londra'da Johnson ile görüşmesinin beklendiğini ve başbakanın Almanya şansölyesine Rusya karşıtı yaptırımları artırma; Rusya üzerindeki diplomatik, ekonomik ve askeri baskıyı yoğunlaştırma çağrısında bulunmasının beklendiği ifade edildi.
İngiliz hükümetine göre, bir NATO üyesi olarak İngiltere, Kiev'i desteklemeye devam edecek. Başbakan Boris Johnson'ın uluslararası ilişkiler danışmanı ve ulusal güvenlik danışman yardımcısı David Quarrey İngiltere'nin yeni NATO daimi temsilcisi olarak atandı.
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