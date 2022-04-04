https://tr.sputniknews.com/20220404/iran-disisleri-viyanadaki-muzakerelerin-durdurulmasindan-abd-sorumlu-1055294289.html
İran Dışişleri: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu
İran Dışişleri: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin durdurulmasının ABD'nin tutumundan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T11:20+0300
2022-04-04T11:20+0300
2022-04-04T11:20+0300
dünya
iran
abd
nükleer anlaşma
müzakere
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Devlet televizyonuna göre, iyana'daki nükleer müzakerelerde anlaşma imkanı olduğunu ancak Washington'un tutumu nedeniyle ileri gidilemediğini kaydeden Hatibzade, "Müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu ve çözüm Beyaz Saray'da" dedi.Müzakerelerde anlaşma için ABD'nin 'siyasi kararlar' alması gerektiğini dile getiren Hatibzade, şöyle devam etti: "ABD bir anlaşmaya varmak istiyorsa bir an önce siyasi bir karar vermelidir. Viyana'daki durum ABD'nin yaklaşımından kaynaklanıyor ve ABD, çözüm bekleyen meseleleri iç politikasında kullanmak için rehin almaya çalışıyor. İranlılar sabırlıdır ancak sonsuza kadar değil."Hatibzade, İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için yaptığı müzakerelere ilişkin soruyu ise, "Müzakerelerin devam etmesine ve anlaşmazlıkların çözülmesine hazırız. Bu görüşmeler belirli bir gündeme ihtiyaç duyuyor. Biz görüşlerimizi yazılı olarak kendilerine ilettik kendilerinden de görüşlerini bize iletmelerini bekliyoruz" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/ab-iran-nukleer-muzakerelerinde-anlasma-garanti-degil-1055121124.html
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iran, abd, nükleer anlaşma, müzakere
İran Dışişleri: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin durdurulmasının ABD'nin tutumundan kaynaklandığını söyledi. yandan da şunu alır mıydın
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Devlet televizyonuna göre, iyana'daki nükleer müzakerelerde anlaşma imkanı olduğunu ancak Washington'un tutumu nedeniyle ileri gidilemediğini kaydeden Hatibzade, "Müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu ve çözüm Beyaz Saray'da" dedi.
Müzakerelerde anlaşma için ABD'nin 'siyasi kararlar' alması gerektiğini dile getiren Hatibzade, şöyle devam etti: "ABD bir anlaşmaya varmak istiyorsa bir an önce siyasi bir karar vermelidir. Viyana'daki durum ABD'nin yaklaşımından kaynaklanıyor ve ABD, çözüm bekleyen meseleleri iç politikasında kullanmak için rehin almaya çalışıyor. İranlılar sabırlıdır ancak sonsuza kadar değil."
Hatibzade, İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için yaptığı müzakerelere ilişkin soruyu ise, "Müzakerelerin devam etmesine ve anlaşmazlıkların çözülmesine hazırız. Bu görüşmeler belirli bir gündeme ihtiyaç duyuyor. Biz görüşlerimizi yazılı olarak kendilerine ilettik kendilerinden de görüşlerini bize iletmelerini bekliyoruz" yanıtını verdi.