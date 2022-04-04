https://tr.sputniknews.com/20220404/istanbul-havalimani-metrosunun-acilacagi-tarih-belli-oldu-4-ay-icerisinde-acmayi-hedefliyoruz-1055299048.html

İstanbul Havalimanı metrosunun açılacağı tarih belli oldu: '4 ay içerisinde açmayı hedefliyoruz'

İstanbul Havalimanı metrosunun açılacağı tarih belli oldu: '4 ay içerisinde açmayı hedefliyoruz'

Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattının yüzde 97 oranında tamamlandığını belirterek, "Kağıthane-İstanbul... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T13:14+0300

2022-04-04T13:14+0300

2022-04-04T13:14+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini belirterek, 31.5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ise yüzde 87'sinin tamamlandığını bildirdi.Karaismailoğlu, "Projelerimiz tamamlandığında mega şehir İstanbul'un merkezinden, dünyanın göz bebeği İstanbul Havalimanı'na iki koldan hızlı, kolay, emniyetli ve konforlu yolculuk sağlanacak. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçeleri bu metro hatlarıyla birbirine bağlanacak" diye konuştu.Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine değinen Karaismailoğlu, "Bu sürecin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.Karaismailoğlu, hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabileceğini bildirdi.'Metro araçlarında yerlilik yüzde 60 olarak belirlendi'Bakan Karaismailoğlu, havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirlediklerini, ilk defa bu projede yerli motora sahip metro trenlerinin kullanılacağını, tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçirileceğini, ilk kez yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip olunacağını anlattı.Sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşatacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım, donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik" diye konuştu.Karaismailoğlu, geleceği bugünden tasarlarken lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Bakan Karaismailoğlu, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde sektör planlamalarını, stratejilerini ve ulaştırmanın geleceğini konu alan Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı-Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211127/metro-istanbul-genel-mudurunden-x-ray-aciklamasi-havaalanlari-standartlariyla-karistiriyorlar-1051200833.html

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