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İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T17:37+0300
2022-04-04T17:37+0300
türkiye
istanbul
toplu ulaşım
zam
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Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.
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istanbul, toplu ulaşım, zam

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi

17:37 04.04.2022
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.
Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.
Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.
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