https://tr.sputniknews.com/20220404/istanbulda-yasam-maliyeti-1-yilda-yuzde-7363-artti-1055314372.html

İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73.63 arttı

İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73.63 arttı

İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı fiyat analizlerine göre, kentte 'yaşam maliyeti' son 1 ayda... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T21:54+0300

2022-04-04T21:54+0300

2022-04-04T21:54+0300

ekonomi

istanbul

enflasyon

ekonomi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, kentin yaşam maliyetine ilişkin Mart ayı raporunu yayımladı.'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11.17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analizde geçen yılın aynı ayına göre ise, yüzde 73.63 artış görüldü.Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:- Toz şeker: Yüzde 27.10- Ayçiçek yağı: Yüzde 39.95- Prinç: Yüzde 4.43- Kırmızı et: Yüzde 21.30- Tavuk eti: Yüzde 28.54- Motorin: Yüzde 42.57

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istanbul, enflasyon, ekonomi