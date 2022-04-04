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https://tr.sputniknews.com/20220404/istanbulda-yasam-maliyeti-1-yilda-yuzde-7363-artti-1055314372.html
İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73.63 arttı
İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73.63 arttı
İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı fiyat analizlerine göre, kentte 'yaşam maliyeti' son 1 ayda... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T21:54+0300
2022-04-04T21:54+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
ekonomi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, kentin yaşam maliyetine ilişkin Mart ayı raporunu yayımladı.'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11.17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analizde geçen yılın aynı ayına göre ise, yüzde 73.63 artış görüldü.Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:- Toz şeker: Yüzde 27.10- Ayçiçek yağı: Yüzde 39.95- Prinç: Yüzde 4.43- Kırmızı et: Yüzde 21.30- Tavuk eti: Yüzde 28.54- Motorin: Yüzde 42.57
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istanbul, enflasyon, ekonomi

İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 73.63 arttı

21:54 04.04.2022
© AAmarket, manav, sebze
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı 'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı fiyat analizlerine göre, kentte 'yaşam maliyeti' son 1 ayda yüzde 11.7, son 1 yılda ise yüzde 73.63 arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, kentin yaşam maliyetine ilişkin Mart ayı raporunu yayımladı.
'İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması' Mart ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11.17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analizde geçen yılın aynı ayına göre ise, yüzde 73.63 artış görüldü.

Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:
- Toz şeker: Yüzde 27.10
- Ayçiçek yağı: Yüzde 39.95
- Prinç: Yüzde 4.43
- Kırmızı et: Yüzde 21.30
- Tavuk eti: Yüzde 28.54
- Motorin: Yüzde 42.57
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